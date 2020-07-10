На Среднем Урале за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19

Согласно свежим данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе за сутки выявлено 275 новых случаев COVID-19.

"Диагноз лабораторно подтвержден у 159 жителей Екатеринбурга. Всего зарегистрировано 15343 случая новой коронавирусной инфекции за время пандемии", - передает ведомство.

Врачи сообщают, что состояние 181 пациентов тяжелое: 159 из них лежат в реанимации, в том числе 75 - на аппаратах ИВЛ.

Выписано за весь период распространения заболевания 9522 человека (в это число вошли 279 пациентов покинувших больницы за минувшие сутки).

"Зарегистрировано десять смертельных случаев. Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 - 154 человека", - констатирует опертштаб.

Напомним, на этой неделе стало известно, что свердловчан с коронавирусом начнут размещать также в мобильном медицинском комплексе, который в начале пандемии развернули на площадях выставочного центра "Екатеринбург ЭКСПО". Здесь установлено 50 коек, среди них есть реанимационные. Комплекс подключен к кислородному концентратору, имеет свои автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции.