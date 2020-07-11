Сотрудники МЧС спасли кота из нижегородского дома, где взорвался газ

Сотрудники МЧС спасли из дома, где сегодня утром прогремел взрыв газа, кота Мартина. О том, что питомец остался в одной из квартир после эвакуации жильцов, сообщила его хозяйка.

Как рассказали в МЧС по Нижегородской области, на выручку коту пришел начальник 1-го пожарно-спасательного отряда Нижегородской области Николай Клевачкин. Хозяйка по имени Александра была счастлива снова увидеть Мартина и долго благодарила спасателей.

Напомним, взрыв газа прогремел сегодня рано утром в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Пострадало пять человек. Жителей дома эвакуировали. По сообщению пресс-службы областного правительства, принято решение о расселении всех людей, сейчас 124 человека временно размещены в школе неподалеку. Решение о дальнейших действиях будет принято после полного обследования пострадавшего дома.