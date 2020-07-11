На пост губернатора Севастополя претендуют восемь человек

Избирательная комиссия Севастополя завершила прием документов от кандидатов на должность губернатора региона, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избиркома города.

За кресло губернатора хотят побороться вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (выдвинут от ЛДПР), Александр Романович (от "Справедливой России"), Роман Кияшко (от КПРФ), Иван Соловьев (от партии "Народ против коррупции"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России) и Ярослав Яковенко (от Партии Прогресса), а также временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (выдвинут отделением "Единой России" Севастополя).

Кандидаты до 20 июля должны предоставить в комиссию документы на регистрацию. В течение 10 дней будет проверено соблюдение требований выдвижения претендентов и принято решение об их регистрации.

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Севастополя назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев был назначен на пост губернатора Севастополя в июле 2019 года после того, как Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию.