Составлен рейтинг злодеев вселенной Marvel. Танос - только четвертый

Портал Collider составил рейтинг злодеев киновселенной Marvel. Автор перечня Адам Читвуд насчитал 27 антагонистов.

Наверное, многие удивятся, но первое место - не у Таноса. Он вообще в глазах Читвуда даже не попадает в тройку и занимает обидную четвёртую строчку. Возглавляет же топ Эрик Киллмонгер из "Чёрной пантеры" в исполнении Майкла Б. Джордана - очевидно, негры даже в таких рейтингах теперь должны доминировать.

Вторая строчка - у Локи (Том Хиддлстон), "бронза" - у Стервятника Эдриана Тумса из "Человека-паука" (Майкл Китон).

Самым неудачным злодеем Читвуд счёл Хлыста, которого Микки Рурк сыграл во втором "Железном человеке". Второй с конца - Эмиль Блонский из "Невероятного Халка" (Тим Рот).

Полный список - здесь.