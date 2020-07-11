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Составлен рейтинг злодеев вселенной Marvel. Танос - только четвертый

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    11.07.2020, 20:18
Текст:   Козьма Лоханкин

Портал Collider составил рейтинг злодеев киновселенной Marvel. Автор перечня Адам Читвуд насчитал 27 антагонистов.

Фото: kinopoisk.ru
Составлен список лучших хорроров десятилетия

Наверное, многие удивятся, но первое место - не у Таноса. Он вообще в глазах Читвуда даже не попадает в тройку и занимает обидную четвёртую строчку. Возглавляет же топ Эрик Киллмонгер из "Чёрной пантеры" в исполнении Майкла Б. Джордана - очевидно, негры даже в таких рейтингах теперь должны доминировать.

Вторая строчка - у Локи (Том Хиддлстон), "бронза" - у Стервятника Эдриана Тумса из "Человека-паука" (Майкл Китон).

Самым неудачным злодеем Читвуд счёл Хлыста, которого Микки Рурк сыграл во втором "Железном человеке". Второй с конца - Эмиль Блонский из "Невероятного Халка" (Тим Рот).

Полный список - здесь.

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