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12.07.2020 18:48
Рубрика: Спорт

Квят отказался становиться на колено на Гран-при Штирии

Текст: Максим Домчев

Российский пилот команды "Альфа Таури" Дании Квят отказался преклонить колено и на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Флормула-1".

Фото: Mark Sutton/Pool via AP
Даниил Квят может остаться без команды в следующем сезоне

В воскресенье в Австрии перед началом этапа снова состоялась церемония в поддержку движения Black Lives Matter.

Россиянин Даниил Квят отказался преклонять колено, как и неделю назад. При этом он вышел в футболке с надписью "Конец расизму". Вместе с Квятом в акции снова не приняли участие Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари") и Кими Райкконен ("Альфа Ромео"). Несколько пилотов и вовсе отсутствовали на церемонии.

Неделю назад Квят объяснил свое решение тем, что это противоречит его русскому менталитету.

Спорт Формула-1

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