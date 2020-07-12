Квят отказался становиться на колено на Гран-при Штирии

Российский пилот команды "Альфа Таури" Дании Квят отказался преклонить колено и на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Флормула-1".

В воскресенье в Австрии перед началом этапа снова состоялась церемония в поддержку движения Black Lives Matter.

Россиянин Даниил Квят отказался преклонять колено, как и неделю назад. При этом он вышел в футболке с надписью "Конец расизму". Вместе с Квятом в акции снова не приняли участие Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари") и Кими Райкконен ("Альфа Ромео"). Несколько пилотов и вовсе отсутствовали на церемонии.

Неделю назад Квят объяснил свое решение тем, что это противоречит его русскому менталитету.