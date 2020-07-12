Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты

Авторы канала на YouTube Rosmould_Rosplast провели онлайн-вебинар под названием "История создания дизайна Проекта "Кортеж". В онлайн-трансляции участвовал специальный гость Юрий Черненко, директор Центра Стиля московского института ФГУП "НАМИ".

На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.

"НАМИ" начал разрабатывать Aurus в рамках проекта "ЕМП" в конце 2012 года. В результате создана унифицированная платформа и линейка представительских автомобилей класса F на её базе. В полном составе семейство будет включать: седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолёт. Не исключено появление купе.

Сообщалось, что вслед за "ЕМП-1" "НАМИ" создаёт более демократичную платформу "ЕМП-2", для автомобилей класса Е и D (гибридных и электрических).

На вопрос корреспондента "Российской газеты", идёт ли разработка автомобилей Aurus ниже классом с другим дизайном, Юрий Черненко ответил следующее:

"В других классах нет. Я не могу рассказать о том, что сейчас разрабатывается. Скажем так, мы работаем над разными проектами, не только связанными с "Кортежем". Также идёт постоянная работа над обновлением (автомобилей проекта "Кортеж" - прим. "РГ") как в экстерьере, так и в интерьере".

Очевидно, что спустя определённый жизненный цикл линейка моделей Aurus подвергнется рестайлингу.

"Надо понимать, что с момента идеи и до момента появления автомобиля дизайнеры не прекращают свою работу. Дизайнерские изменения вносятся даже тогда, когда автомобиль начал продаваться", - добавил Юрий Черненко.

Серийный выпуск Aurus стартует в первом квартале 2021 года на заводе Sollers в Елабуге. Поставки товарных экземпляров начнутся в марте того же года. Российская марка уже собрала свыше 700 предзаказов. Пока по мелкосерийной технологии машины производят на мощностях "НАМИ" в Москве.