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12 июля 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 11 июля 2020 года № 630 "О продлении срока действия отдельных ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области"

Дата подписания 11 июля 2020 г.
Опубликован 12 июля 2020 г.

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В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516) Правительство Ростовской области постановляет:

1. Продлить на период с 13 по 26 июля 2020 г. (включительно) срок действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области, в части запрета работодателям привлекать лиц в возрасте 65 лет и старше к исполнению трудовых обязанностей.

Положения настоящего пункта не распространяются на работников, указанных в пункте 4 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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