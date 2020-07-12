Топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 000 рублей

Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. Как ни пытайся доказывать нашим автолюбителям, что за минимальные деньги гораздо лучше купить машину попроще, но максимально свежую, все равно смотрят в сторону двадцатилетних бизнес-седанов. Ну а после того, как знакомый поменял пятилетний бюджетник на старый японский минивэн с пробегом 400 тыс.км, стало понятно, что доказывать обратное бесполезно. Довод для обмена иррациональный: "Масло почти не жрет, остальное починим". В общем, если вы психологически не можете сесть за руль "Логана" или "Соляриса", забыв об автосервисе на два-три года, эта статья для вас.

Напомним, что надежность машины - величина достаточно абстрактная. Например, считающиеся крайне надежными Toyota требуют к себе повышенного внимания - прохождения ТО не реже каждых 10 тыс.км и недешевых комплектующих. А в среднем менее выносливые французские автомобили имеют порой регламент обслуживания до 20 тыс.км при заметно менее высоких ценах на запчасти, но репутацию надежных в России не получили. А ведь если смотреть объективно, владелец "японца" порой заезжает на сервис 2-3 раза в год, вроде бы меняя только расходники, но оставляя там заметно больше денег, чем владелец "француза", который бывает на сервисе единожды в год и дополнительно тратится на замену, например, деталей подвески. В общем, все очень относительно.

Всевозможные рейтинговые агентства считают надежность как отношение незапланированных поломок и\или гарантийных случаев на 1000 проданных единиц конкретной модели, что действительно достаточно показательно и информативно. Правда, увы, рейтинги эти в основном иностранные и к нашим машинам и особенностям эксплуатации отношение имеют посредственное. В российских же реалиях информация о гарантийных ремонтах официальных дилеров относится чуть ни к коммерческой тайне - гарантийные заказ-наряды как правило не выдают даже владельцам машин.

И все-таки одна из главных характеристик надежности автомобиля - предсказуемость ресурса. Если амортизаторы ходят 40 тыс.км при среднем показателе около 100 тыс.км, если ремень ГРМ рвется на 45 тыс.км вместо 80-90 тыс.км, а автомат не дохаживает до капитального ремонта и 70-80 тыс.км - такие узлы считаются ненадежными и оставляют пятно на репутации модели. А если все это происходит регулярно и отмечается многими владельцами на протяжении нескольких лет, то клеймо "ломучести" может получить вся марка в целом. Типичным примером такой ситуации является концерн Volkswagen, который у нас растерял все легенды "о настоящем немецком качестве", когда перешел на сложнейшие коробки DSG и турбомоторы TSI.

Именно поэтому при выборе возрастных автомобилей сразу стоит исключать любые сложные агрегаты - турбонаддувы, роботизированные трансмиссии, вариаторы, навороченные системы полного привода и пневмоподвески. Так гарантированно будет проще и дешевле.

Итак, смотрим адекватные предложения полноприводных кроссоверов до полумиллиона рублей, которые доставляют своим владельцам меньше всего проблем и не разоряют семейный бюджет.

Renault Duster

Без этой машины не обходится, наверное, ни один кроссоверный рейтинг. Все потому, что у французов действительно получился во всех смыслах очень удачный народный автомобиль. Простейшая конструкция, достаточно выносливые и недорогие в ремонте агрегаты при изначально невысокой цене сформировали на "Дастер" очень высокий спрос. Кроме того, в этом рейтинге Duster - самый молодой: за 500 000 рублей можно найти 7-8 летние экземпляры с реальным пробегом до 100 тыс.км, что гарантирует очень хороший запас выносливости.

Все технические проблемы мы подробно разбирали в отдельной статье. Сказать стоит только то, что лучшим выбором будет бензиновый 2.0-литровый мотор с механической коробкой передач. Древний 4-ступенчатый всефранцузский автомат DP0 (он же AL4) - не лучший спутник по автомобильной жизни. 102-сильный мотор 1.6 неплох, но слабоват, а потому всегда работает при повышенных нагрузках. Хороший турбодизель K9K в целом надежен, но дороже в обслуживании и требует наличия на сервисе хороших специалистов.

Главный же недостаток "Дастера" для многих - имиджевый. Получивший "крестьянскую" репутацию кроссовер вряд ли придется по вкусу тем, кто засматривается на японские внедорожники.

Mitsubishi Outlander I

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Самый первый "Аутлендер" сразу получился хорошим. Из широкой гаммы моторов у нас прижились бензиновые "атмосферники" 2.0 и 2.4. Это двигатели легендарной серии 4G6, которые ставились даже на "Эволюшн" и до сих пор используются, например, на китайских внедорожниках Haval как образец надежности. При должном уходе моторы ходят до полумиллиона километров, а главным залогом их здоровья служит частая замена хорошего дорого масла.

Те же рекомендации и к трансмиссии. И механика, и классический автомат на Outlander I также ходят долго, если о них заботиться - не "отжигать" со светофоров, и не представлять машину покорителем бездорожья. Степень блокировки муфты у первого "Аута" слабенькая, так что полный привод у него скорее для лучшей устойчивости на скользкой дороге.

Главная проблема Mitsubishi Outlander I - порой высокая стоимость оригинальных запчастей, которые рано или поздно все равно придется менять. А вот качество неоригинала очень нестабильное, так что у скупых владельцев, увы, изначальная надежность "Аутлендера" сильно падает.

Hyundai Santa Fe I (Classic)

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Один из самых популярных кроссоверов недавнего прошлого, заслуживший успех солидной внешностью, просторным салоном, достаточно мощными моторами и, конечно, относительно невысокой ценой. В России машина получила распространение с двумя бензиновыми моторами и одним дизельным. Если говорить в целом, то бензиновые агрегаты 2.4 и V6 2.7 можно скорее назвать выносливыми, чем надежными.

У обоих агрегатов есть ряд особенностей и недостатков, но по-настоящему они подведут вряд ли. Главным признаком их усталости является повышенный расход масла, который появляется после 200-250 тыс.км. Как ни странно, среди коробок передач лучше служит старый 4-ступенчатый автомат с ресурсом около тех же 200-250 тыс.км.

У Santa Fe реализован постоянный полный привод через дифференциал с вязкостной муфтой известной австрийской компанией Styer. Боится она только перегревов, когда может лопнуть ее корпус. Но даже в этом случае Santa Fe остается полноприводным, просто перестает перераспределять момент по осям.

Первый Santa Fe хорош именно агрегатными парами. А вот навесное оборудование, всевозможные датчики и детали подвески не всегда хвастают ресурсом, что компенсируется достаточным количеством качественных и не очень дорогих неоригинальных комплектующих.

Suzuki Grand Vitara

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Интегрированная в конструкцию несущего кузова рама, полноценная раздаточная коробка и только японская сборка. Три составляющих, которые делают из Grand Vitara действительно выносливый автомобиль. Но брать первую попавшуюся "Витару" все-таки нельзя - у машины оказалось достаточно конструктивных и эксплуатационных нюансов, о которых мы писали в отдельной статье.

Во-первых, для столь нагруженной машины базовый бензиновый мотор слаб, а потому всегда работает в перегрузе. Очень хорошие внедорожные способности порой подстрекали хозяев покорять серьезные препятствия, изнашивая систему полного привода. Ну а темпераментные хозяева на 2.4-литровом 170-сильном моторе выматывали ресурс задумчивого, но очень надежного 4-ступенчатого автомата Aisin.

В общем, если убрать человеческий фактор, то Suzuki Grand Vitara - один из самых надежных, ремонтопригодных и неприхотливых кроссоверов. Номинально он страдает только повышенным аппетитом бензина и масла. К сожалению, заядлые рыболовы, дачники, сорви головы и невнимательные барышни заметно сбавляют ресурс грубоватого, но талантливого автомобиля.

Toyota RAV4 II

Фото: Пресс-служба Toyota.

Для многих автолюбителей эта модель является иконой, а для некоторых китайских производителей вообще стала образцом для подражания: Chery Tiggo и Lifan X60 когда-то были срисованы именно с RAV4 второго поколения. Как и в любом другом случае, у RAV4 были как удачные модификации, так и откровенно проблемные.

В первую очередь стоит отказаться от выбора капризного дизеля и базового бензинового двигателя 1.8 серии ZZ-FE, который страдал конструктивными просчетами. А вот надежные цепные бензиновые двигатели 2.0 и 2.4 серии AZ-FE можно брать смело, но только у тех, кто строго соблюдал заводской регламент ТО и менял масло каждые 8-10 тыс.км. Четырехступенчатый автомат U140 - из разряда вечных, если также вовремя менять масло. На "механику" тоже особых нареканий нет. Узлы полного привода дорогие, но надежные, если не мучить их серьезными внедорожными нагрузками и следить за жидкостями.

Недостатки у Toyota RAV4 точечные: например, не славится выносливостью система охлаждения, нужно контролировать все сальники и прокладки, а также быть готовым к отказу всевозможных датчиков. Ну а целом, нынешняя надежность немолодых "Тойот" держится на щедрости хозяев: частые ТО с оригинальными деталями - залог долгой и беззаботной жизни.

Имейте только ввиду, что большей части указанных в обзоре машин сегодня под 20 лет и что с ними делали за это время, загадка, которую предстоит разгадать.