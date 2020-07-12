Веди, Буденный, диверсантов в бой!

В истории Великой Отечественной войны яркий след оставили диверсионные операции. К ним прибегали практически на всех театрах военных действий. Не стала исключением и битва за Кавказ 1942-1943 гг.

По приказу маршала Буденного

В августе 1942 г. войска Германии и ее союзников вторглись на Кавказ, сполна используя свое численное и техническое превосходство. Красная армия отступила в предгорные районы, стремясь остановить продвижение противника всеми возможными средствами. Так, в оперативной директиве от 19 августа 1942 г. содержалось указание командующим армиями, командирам корпусов и дивизий сделать оборону активной, использовать специальные отряды для действий на коммуникациях противника1.

Принципы действий этих отрядов были конкретизированы уже на следующий день. Командующий Северо-Кавказским фронтом маршал С.М. Буденный приказал "в целях борьбы на коммуникациях противника нанесения ему внезапных коротких ударов в тылу, организовать истребительно-диверсионные отряды ... каждой армии иметь не менее 4-5 диверсионных отрядов ... указанные отряды подчинить непосредственно начальнику штаба армии, на коего и возложить руководство по организации и боевой деятельности диверсионных отрядов...

Состав отрядов - 25 чел.

1 отделение автоматчиков - 10 чел.

2 ПТР2

3-5 человек саперов

Одна рация "Север" или "РБ"...

Приказ командующего Северо-Кавказским фронтом о создании диверсионных отрядов 20 августа 1942 г.

Во главе отряда поставить боевого опытного командира с волевыми качествами. Состав отряда подобрать из стойких, проверенных в бою бойцов и мл. командиров. Обеспечить отряд парт-комсомольской прослойкой. Весь состав подобрать за счет учебных и строевых подразделений... Для выполнения боевой задачи, отряду выделять боезапас в пределах 3-4 б[ое]к[омплектов]; гранат 5-6 шт. на бойца; соответствующее количество зажигательных бутылок и "ВВ". Отряд довольствовать концентратами из местных ресурсов... Характер действий - отряды выбрасываются в тыл противника на глубину до 30-50 км на 5-7 дней. Каждому отряду дается район действия или участок дороги. Выход и приход отрядов к району действий проводить без дорог.

Отряду ставить общую задачу по уничтожению сил и средств противника, предоставив ему свободу решать поставленную задачу в соответствии с обстановкой.

Удар отряда должен наноситься после разведки ... в качестве проводников привлекать местных жителей, проверенных через органы НКВД... Готовность отрядов к 1.9.42 формирование возлагаю на Военные советы армий"3.

В итоговой оперативной сводке Черноморской группы войск за сентябрь 1942 г. раскрывалась еще одна причина использования истребительно-диверсионных отрядов. Полагаться на них приходилось из-за нехватки боевого состава и необходимости накапливания сил для будущих наступательных операций. Но, "несмотря на большой размах и массовость действий этих отрядов, оборона войск Черноморской группы в целом в сентябре была недостаточно активной"4.

Штаб 18-й армии в сентябре 1942 г. представил развернутый анализ разведывательно-диверсионных операций: "В первые дни работы молодые, только что сформированные отряды не дали должного эффекта, но уже после нескольких суток, по мере накопления опыта, военной хитрости, приобретения навыков по ориентировке на горно-лесистой местности, качество работы отрядов значительно улучшилось. Отряды действовали методом засад и налетов"5.

И уже в начале сентября 1942 г. советским истребительно-диверсионным группам удалось добиться первых успехов.

Указания по обороне побережья 73-й пехотной дивизии вермахта. 1 ноября 1942 г.

Кто убил генерала Бука?

Курорт Горячий Ключ сегодня хорошо известен всем, кто направляется к черноморскому побережью Краснодарского края. В конце августа 1942 г. он был захвачен 198-й немецкой пехотной дивизией. А две недели спустя, 6 сентября, ее командир генерал-майор Альберт Бук возвращался с передовой в станицу Саратовскую, где располагался дивизионный штаб. Вместе с ним в автомашине "Опель Адмирал" ехал начальник оперативного отдела дивизии майор И. Буль, за рулем был фельдфебель. В полдень генеральский автомобиль оказался на шоссе в 2,5 км к северо-востоку от Горячего Ключа. Во время проезда по мосту через небольшой, заросший кустарником ручей "Опель Адмирал" подвергся нападению. Генерал и майор погибли, водитель получил тяжелое ранение. Немцы организовали прочесывание местности и взяли в плен красноармейца, который сообщил, что засаду на дороге устроила разведывательная группа 723-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии 18-й армии. Все эти детали стали известны из отчета, подготовленного в штабе немецкой дивизии. В нем подчеркивалось, что нападение было совершено не партизанами, а диверсионным отрядом регулярной армии6.

10 сентября от захваченных в плен немецких солдат советская разведка узнала о гибели генерала Бука, информация была подтверждена данными радиоперехвата. Связав все факты воедино, командование 56-й армии посчитало, что успех стал заслугой ее истребительно-диверсионных отрядов, и сочло возможным представить их командиров к медалям "За отвагу". В наградном листе командира первого армейского истребительно-диверсионного отряда лейтенанта У.Д. Мастерко отмечено, что "4.9.42 одна из групп разведчиков по дороге Маслов-Пензенская-Бакинская заметила легковую машину, которая двигалась в направлении Маслов. Броском гранаты машина была подорвана и находившийся в ней командир 198 п[ехотной] д[ивизии] генерал-майор фон Бук убит. Это подтверждено показаниями трех пленных солдат, захваченных 10.9.42 г."7. Аналогичным образом эти события описаны в наградном листе командира второго армейского истребительно-диверсионного отряда лейтенанта М.В. Кугуелова. По-видимому, в штабе 56-й армии не знали всех деталей и не могли предположить, что в засаду ее диверсантов попал не генерал-майор А. Бук, а кто-то иной. В то же время в журнале боевых действий 395-й стрелковой дивизии соседней 12-й армии, чьи бойцы в действительности провели описанную выше операцию, 7 сентября была сделана лишь скупая запись следующего содержания: "Потери пр[отивни]ка от налета диверсионной группы 723[-го] с[трелкового] п[олка] по дороге с Саратовской на Ключевая 36 солдат и офицеров, 4 автомашины. Действия диверсионных групп наводят страх на пр[отивни]ка, они их принимают за партизан"8.

К ноябрю 1942 г. на фронте Черноморской группы войск действовало уже 24 отряда. Три - в 16-м стрелковом корпусе, четыре - в 18-й армии, шесть - в 47-й армии и одиннадцать - в 56-й армии. Количество не всегда переходило в качество. Из отрядов 56-й армии только три вступали в бой с противником, еще два ограничились разведкой, остальные вернулись ни с чем. Неутешительные итоги стали поводом для расследования. В 47-й армии и 16-м корпусе задачу выполнили только треть отрядов. И лишь в 18-й армии все истребительно-диверсионные отряды сумели добиться успеха. Особенно впечатляет 22-дневный рейд отряда капитана А.Н. Смирнова. В ходе него было убито около 80 солдат и офицеров противника, взято шестеро пленных, уничтожено две автомашины, несколько радиостанций, телефонов и линий связи, шесть подвод с мукой, оружие и ценные документы9.

Советские разведчики в бою под Туапсе. 1942 г.

Разведка по-черноморски

В ноябре 1942 г. в 79-м выпуске Союзкиножурнала был показан сюжет "Смельчаки". Его создатели запечатлели облик разведчиков Черноморского флота, их подготовку к очередной диверсионной операции, возвращение из рейда и плененных ими румынских солдат.

Опыт разведчиков Черноморского флота оказался востребован в ходе обороны Западного Кавказа. Они направлялись даже в район перевалов Главного Кавказского хребта, на высоту до двух с половиной тысяч метров, хотя никакой специальной подготовки для действий в высокогорье не имели. Активнее всего флотские разведывательно-диверсионные группы действовали в районе Новороссийска, где фронт примыкал к морю. Здесь наряду с группой разведотдела штаба Черноморского флота действовали разведчики Новороссийской военно-морской базы.

Отдельный разведывательно-диверсионный отряд базы был сформирован 13 сентября 1942 г. из личного состава ее береговых частей. Возглавил новое подразделение капитан М.А. Собченюк, прежде руководивший одной из береговых батарей. Командир Новороссийской военно-морской базы Г.Н. Холостяков вспоминал, что за плечами у моряков была оборона Одессы, Крыма и Кавказа. Вместе с тем "опыт действий в тылу противника имели немногие. Никто не проходил специальной подготовки к этому. Зато не занимать им было беззаветной матросской отваги, решимости выполнить любое задание"10.

Румынский пост в районе Новороссийска. 1942 г.

Через несколько дней, после того как пятеро разведчиков изучили обстановку в районе к югу от Новороссийска, была проведена крупная операция. В ночь на 19 сентября четыре сторожевых и два торпедных катера высадили 168 человек. Основная группа десантников совершила трехкилометровый марш и атаковала румынский гарнизон в Глебовке, а другая уничтожила сторожевой пост в Южной Озерейке. Ранения получили 20 разведчиков, еще трое погибли11, среди погибших был и командир отряда М.А. Собченюк. Следующую операцию разведчики предприняли 26 сентября. С самого начала они были обнаружены противником и вынуждены были вести бой с превосходящими силами. Отряд понес потери, погиб его командир младший лейтенант В.Г. Квашня. Лишь месяц спустя восемь участников этого рейда были спасены специально направленными в тыл врага разведчиками и эвакуированы в Геленджик на катерах. А двум другим краснофлотцам пришлось проделать долгий путь в обход Новороссийска, перейти линию фронта им помогли партизаны.

Группа разведчиков морской пехоты получает боевое задание. Район Туапсе. Октябрь 1942 г.

Диверсанты: и разведчики, и агитаторы

Результаты первых вылазок во вражеский тыл потребовали реорганизации отряда. Его преобразовали в отдельную разведывательно-диверсионную роту, состоявшую из пяти групп по 20 человек в каждой. С личным составом стали проводиться занятия по рукопашному бою, владению различными видами оружия, минному делу, высадке на берег и возвращению на катера. Каждая диверсионная операция стала предваряться разведкой. Именно по такому сценарию с 3 по 10 октября 16 разведчиков изучали расположение и порядок службы румынских войск в районе Сукко. А в ночь на 17 октября группа численностью 66 человек во главе с политруком Н.В. Старшиновым произвела нападение на румынские опорные пункты и без потерь вернулась на базу. По воспоминаниям самого Старшинова, ему доводилось заниматься на оккупированной территории нехарактерной для разведчиков работой - агитацией среди населения. Требовалось донести до местных жителей информацию о событиях на фронте и убедить их в лживости немецкой пропаганды и скором переломе в войне12.

До конца года разведчики Новороссийской базы совершили пять диверсионных и одиннадцать разведывательных рейдов в тыл врага. Обычно такие операции проводились темными ночами, с учетом погоды и фазы луны. В отдельных случаях катера подходили прямо к берегу, и разведчики высаживались, даже не замочив ног. Чаще всего приходилось высаживаться на гребных лодках. С приближением зимы и ухудшением погоды проделывать это становилось все сложнее. Бывали случаи, когда лодки переворачивались в штормовом море и находившиеся в них моряки погибали. Но главные опасности поджидали разведчиков на суше. После их первых рейдов противник стал тщательнее наблюдать за берегом и предпринял меры по усилению своей обороны.

В журнале боевых действий 5-го немецкого армейского корпуса, занимавшего фронт в районе Новороссийска, зафиксированы несколько атак на опорные пункты береговой обороны. Во всех случаях нападающие именуются бандитами, как противник именовал советских партизан. В записи от 18 октября 1942 г. сообщалось, что высадки диверсантов с моря происходят все чаще13.

1 ноября 1942 г. штаб 73-й немецкой пехотной дивизии, входившей в состав 5-го корпуса, подготовил указания по обороне побережья. Они были основаны на недавнем опыте борьбы с десантными отрядами. При обнаружении высадки советских разведчиков на берег рекомендовалось уничтожать их прямо на пляже всеми видами стрелкового оружия и как можно скорее вызывать огонь артиллерии. Вести стрельбу требовалось и по десантникам, и по высадочным средствам. Особо указывалось на чувствительность разведчиков к работе прожекторов14.

В течение осени 1942 г. вражеская оборона побережья между Анапой и Новороссийском заметно усилилась. Активность флотских разведчиков заставила командование противника задуматься об угрозе советского морского десанта. Это создало серьезные препятствия для высадки советских войск под Новороссийском в феврале 1943 г.

Оборона Кавказа в 1942 г. началась в условиях численного превосходства войск Германии и ее союзников, их готовности вести борьбу в горно-лесной местности и высокогорных районах. В этой сложной обстановке командование Северо-Кавказского фронта искало любые возможности для улучшения положения. Одним из шагов стало развертывание истребительно-диверсионных отрядов. Несмотря на трудности, связанные с нехваткой снаряжения, недостатком опыта ведения войны в специфических условиях Западного Кавказа, операции советских диверсантов нанесли заметный урон противнику.

1. Выписка из оперативной директивы N 0381/оп штаба Северо-Кавказского фронта 19.8.1942. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=114655097&backurl (дата обращения - 27.04.2019).

2. ПТР - противотанковое ружье.

3. Приказ N 0711/оп штаба Северо-Кавказского фронта 20.8.1942. URL: https://pamyat-naroda.ru/ documents/ view/?id=452502223&backurl (дата обращения - 30.04.2019).

4. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 47. Оп. 1063. Д. 178. Л. 50.

5. Справка о действиях истребительных отрядов в полосе 18-й армии за период с 1 по 15 сентября 1942 г. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=455209328&backurl (дата обращения - 12.05.2019).

6. National Archives and Records Administration (NARA). T. 315. R. 2378. Fr. 000601-000604.

7. Приказ войскам 56-й армии N 022/н от 21 сентября 1942 г. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=150513971&tab=navDetailDocument (дата обращения - 11.05.2019).

8. ЦАМО РФ. Ф. 1721. Оп. 1. Д. 7. Л. 179об.

9. ЦАМО РФ. Ф. 47. Оп. 1063. Д. 125. Л. 63-65.

10. Холостяков Г.Н. Вечный огонь. М., 1976. С. 233.

11. Боевая летопись Военно-Морского флота. 1941-1942. М., 1983. С. 319.

12. Старшинов Н.В. Зарево над волнами. Симферополь, 1971. С. 26.

13. NARA. T. 314. R. 257. Fr. 000352.