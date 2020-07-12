Во Флориде выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Власти Флориды сообщили о рекордном росте числа заболеваний коронавирусом: в штате за сутки зафиксировано 15 269 новых случаев заражения COVID-19. Если бы Флорида была страной, она заняла бы четвертое место в мире по количеству новых случаев заболевания за день после США, Бразилии и Индии, согласно данным Reuters.

По информации агентства, за последние две недели число случаев коронавирусной инфекции в Америке возросло в более чем 40 штатов. На национальном уровне Соединенные Штаты побили все глобальные рекорды, регистрируя около 65 тысяч случаев заражения в день в течение последних четырех дней подряд. Число госпитализаций и положительных результатов тестирования стремительно растет в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Техасе.

Ежедневное увеличение количества случаев заболевания во Флориде уже превысило самый высокий дневной показатель, зарегистрированный любой европейской страной в разгар пандемии. "Солнечный штат" также побил антирекорд штата Нью-Йорк с 12 847 новыми случаями заболевания COVID-19, зарегистрированных 10 апреля.

В ночь на воскресенье более 40 больниц во Флориде сообщили о том, что их отделения интенсивной терапии переполнены из-за роста числа пациентов с COVID-19. Об этом стало известно на следующий день после открытия тематического парка Disney World в Орландо с ограниченным числом гостей, которые должны были соблюдать меры безопасности, включая ношение масок и температурные проверки. Адмирал Бретт Джиуар, член целевой группы по коронавирусу в Белом доме, заявил, что публичное ношение масок, которое в некоторых штатах Америки встретило сопротивление политиков и общественности, "является абсолютно необходимым", отмечает Associated Press.

Тем временем в воскресенье активисты в нескольких штатах, включая Флориду и Мичиган, организовали акции протеста против обязательного ношения масок, утверждая, что эти ограничительные меры ущемляют индивидуальную свободу. Эксперты в сфере здравоохранения США неоднократно заявляли, что ношение масок помогает остановить передачу вируса, который убил более 134 тысяч американцев. В американских СМИ между тем подвергли критике решение владельца ресторана 33 & Melt Кэрри Хадсон, заявившей, что заведение не требует от клиентов носить маски, несмотря на то, что чиновники округа обязали использовать маски в общественных местах с 20 июня. Во время инспекции в субботу выяснилось, что ни один клиент ресторана не носил масок.

12 июля сотни людей приняли участие в демонстрации в столице штата Мичиган, в знак протеста против приказа губернатора Гретхен Уитмер, что каждый житель должен носить маску на публике, за исключением случаев, когда он находится на улице и способен поддерживать социальную дистанцию. Протестующие также планировали собраться возле здания муниципалитета в Спрингфилде, штат Миссури, в понедельник, в то время, когда городской совет должен был проголосовать за ношение масок в ответ на рост числа случаев и более чем четырехкратное увеличение числа госпитализаций COVID-19 в округе Грин.

Напомним, что Дональд Трамп впервые публично надел маску, когда в субботу посетил военно-медицинский центр в Вашингтоне. Ранее он отказывался носить ее на публике, заявляя, что это его личный выбор.