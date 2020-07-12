Жители Тель-Авива выступили против действий властей во время пандемии

Недовольные действиями властей жители Тель-Авива вышли протестовать на площадь Ицхака Рабина. По данным РИА Новости, в акции участвовало несколько тысяч человек. Многие из них размахивали плакатами и флагами. Со сцены демонстранты рассказывали о трудностях, с которыми столкнулся их бизнес.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи распространения коронавируса в стране сложилась "экстренная ситуация". "Мы будем вынуждены принять дополнительные ограничения вдобавок к уже действующим ", - пообещал политик. С 6 июля в барах, клубах, молитвенных домах не могут собираться одновременно более 50 человек.

Акции протеста из-за планов властей ужесточить карантин уже неделю продолжаются в Сербии.