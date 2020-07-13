Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 июля

Служу отечеству!

Премьера сериала "Андреевский флаг" - на Первом канале. Он - о людях, которые служат Отечеству под Андреевским флагом и продолжают славные боевые традиции Русского Флота. Главный герой - вице-адмирал Григорий Сергеевич Чернобаевский после долгих лет верной службы на Балтийском Флоте уходит в отставку. Но в жизни "штормит" порой почище, чем на море. Григория Сергеевича заботит карьера сына Сергея, личная жизнь дочери Кати, выбор пути внука Валеры… Однако, все эти жизненные треволнения оказываются ничем, по сравнению с неприятностями, подстерегающими Адмирала и его родных впереди… В "Андреевском флаге" снимались звезды кино Анатолий Васильев ("Экипаж"), Елена Проклова ("Мимино", "Собака на сене"), Ирина Темичева (сериалы "Универ", "Кухня"), Борис Щербаков ("Гостья из будущего", "Легенда N17", сериал "Тихий Дон"), Андрей Фролов, Александр Макогон, Ольга Балашова и др. Режиссер - Виталий Воробьев ("Черные бушлаты", "Десантура", "Икра", "Баллада о бомбере"). Фильм интересен не только своим звездным составом, но и костюмами. Разрабатывал дизайн военной одежды модельер Валентин Юдашкин, который несколько лет назад создал коллекцию формы для Сухопутных войск и Военно-морского флота.

Первый канал, 13-16 июля, 21.30

Романовы: факты и мифы

Документальный фильм "Убийство Романовых. Факты и мифы" представляет канал "Россия 1". Трагическая гибель царской семьи и других представителей Дома Романовых на Урале и сегодня, спустя сто лет, все еще окутана тайной и продолжает волновать умы. Большинство современных историков сходятся во мнении, что принципиальное решение о расстреле Николая II было принято в Москве руководителями Советской России. Однако единства во мнениях нет. Дезинформация - главное орудие тех, кто хотел, чтобы правда об этом злодеянии так никогда и не была открыта. Новый фильм-расследование Елены Чавчавадзе, снятый на основе документов, которые ранее не были обнародованы, проливает свет на доселе неизвестные обстоятельства убийств в Перми, Екатеринбурге и Алапаевске летом 1918 года. Режиссер картины - Галина Огурная.

"Россия 1", 19 июля, 01.00

Редкие виды

Фильмы, приуроченные к 175-летию Русского географического общества, продолжают выходить на ТВ. Первый канал представляет на этой неделе две таких премьеры. Первая - документальный фильм "Красное и черное". Название символизирует два раздела "Красной книги": виды, уже исчезнувшие с лица земли, и редкие виды, сокращающаяся численность которых вызывает у ученых тревогу. Фильм не только рассказывает печальную историю уничтожения человечеством различных видов животных и растений, но и анализирует причины алчности, жестокости, ненасытной потребности убивать и бездумного отношения к живой природе. Фильм построен на историях людей, которые посвящают себя сохранению дикой природы. Авторы: Александр Хабургаев, Олег Колин. Режиссер: Евгений Кривцов. Второй фильм - "Николай Пржевальский. Экспедиция длиной в жизнь". Подробный рассказ о наиболее важных вехах жизни великого русского путешественника и натуралиста. Игровые съемки экспедиций Пржевальского в Тибет прошли в Киргизии и на Тянь-Шане. Режиссер: Владимир Шуванников

Первый канал, 13 и 14 июля, 23.30

"Фарго" всем в помощь

В связи с пандемией многие открыли для себя такое явление, как сериалы, которые можно смотреть в Сети. Как сделать так, чтобы первое знакомство с сериальным жанром не отвратило от остальных многосерийных фильмов на всю оставшуюся жизнь? Смотреть проверенный хит. Таким можно называть один из лучших сериалов - "Фарго". Впервые в России можно легально и на одной платформе в подписке посмотреть все сезоны ироничной криминальной антологии одного из самых ярких шоураннеров современности Ноа Хоули. Кроме того, эксклюзивная российская премьера четвертого сезона культового сериала "Фарго" состоится также на more.tv. Дата выхода будет объявлена позже. Все сезоны будут доступны и на языке оригинала с субтитрами. Сериал "Фарго" вдохновлен одноименным хитом братьев Коэн, получившем две премии "Оскар" и открывшем кинематографу актрису Фрэнсис Макдорманд. Придуманная Хоули для телеканала FX антология наследует традиции черного юмора и погружает звездный актерский состав в абсурдистские криминальные ситуации. На счету "Фарго" более 50 престижных наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус" за лучший мини-сериал, а также премии гильдий режиссеров и сценаристов Америки. Первый сезон уже доступен на more.tv. Он рассказывает о случайной аварии, произошедшей в середине "нулевых" и ее последствиях. Действие второго сезона, который можно будет посмотреть на more.tv 15 июля, происходит в конце 1970-х. Третий сезон - можно будет смотреть с 22 июля.

More.tv, 15 июля

Альберт Эйнштейн: просто физика

"Россия К" начинает показ телесериала "Эйнштейн". Десятисерийная биографическая американская драма 2017 года рассказывает о жизни Альберта Эйнштейна, начиная с юности и до того времени, когда он стал всемирно известным физиком. Эйнштейн показывается в фильме и как клерк, работающий в Бюро патентов и пытающийся получить работу преподавателя и докторскую степень, и как уважаемый ученый, разработавший теорию относительности. Сериал снят по книге Уолтера Айзексона "Альберт Эйнштейн. Его жизнь и вселенная" и является первым сезоном американского телесериала-антологии "Гений". Роли пожилого и молодого Эйнштейна играют Джеффри Раш и Джонни Флинн соответственно. В остальных ролях снялись Саманта Колли, Ричард Топол, Майкл Макэлхэттон, Эмили Уотсон, Ральф Браун. Сериал удостоен Премий Американского Кинематографического общества (2018) и Американских кинопрокатчиков (2018).

"Россия К", 13-17 июля, 23.30

В Лондоне далекого будущего

На платформе КиноПоиск HD - первый сезон американского сериала "Дивный новый мир" (Brave New World) - премьера в России на день позже мировой. Это - одна из самых ожидаемых мировых премьер этого лета - сатирический сериал-антиутопия по роману Олдоса Хаксли, в создании которого принимали участие режиссер "Черного зеркала" Оуэн Харрис и сценарист "Бойтесь ходячих мертвецов" Дэвид Винер. В Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд, человечество разбито на касты и все проблемы решаются с помощью синтетического наркотика - сомы. Однажды двое жителей Лондона оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания. В главных ролях - Олден Эренрайк ("Хан Соло. Звездные войны. Истории"), Гарри Ллойд ("Игра Престолов"), Джессика Браун-Финдли ("Аббатство Даунтон"), а также Деми Мур.

КиноПоиск HD, с 16 июля

Истории ночного клуба

"Долина Соблазна" - сериал о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь серий - восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и падения, успех и разочарования, сожаления и надежды на будущее: эти женщины творят на сцене настоящее волшебство, однако их судьбы не всегда похожи на страстный танец. Среди режиссеров сериала - Тамра Дэвис, работавшая над такими хитами, как "Дурнушка" и "Мертв для меня".

Амедиатека, с 13 июля

Праздник на "Славянском базаре"

Торжественная церемония открытия ХХIX Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" - на канале "Россия 1". Ведущие: Елена Спиридович (Беларусь), Дмитрий Губерниев (Россия), Оксана Антонюк (Украина). "Славянский базар" в Витебске - фестиваль искусств, который объединяет артистов из разных стран. Впервые он прошел в июле 1992 года. Это совместный проект Беларуси, России и Украины. Основная цель фестиваля - объединить творческие силы близких по культуре стран. За годы своего существования "Славянский базар" стал визитной карточкой Беларуси. На церемонии открытия ожидаются выступления Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Игоря Бутмана, Анны Семенович, Руслана Алехно, Елены Ваенги, ансамбля "Песняры" и многих других.

"Россия 1", 17 июля, 00.15

Василию Ливанову - 85

19 июля юбилей отмечает актер, режиссер, писатель, сценарист, народный артист России Василий Ливанов. На его счету - десятки киноролей, режиссерские и сценарные работы в кинематографе и мультипликации. Его голосом говорят Карлсон, Крокодил Гена, Удав, Громозека и многие другие любимые с детства персонажи - всего он озвучил около 300 героев мультфильмов. Василий Ливанов - автор рассказов, пьес, очерков, а сборники его сказок "Самый, самый, самый, самый…" и повестей "Легенда и быль" были несколько раз переизданы и выпущены за рубежом на английском, испанском, сербском, румынском, турецком языках.

Вершиной актерского творчества Ливанова стала роль Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова. За создание образа культового сыщика королева Елизавета II пожаловала Василию Ливанову Орден Британской империи, а вместе с напарником по фильму Виталием Соломиным они были признаны англичанами как лучший дуэт Шерлока Холмса - Доктора Ватсона. К дате в эфире телеканала "Россия К" программа "Белая студия" (19 июля, 21.20) и художественные фильмы "Слепой музыкант" (18 июля, 14.55; повтор 19 июля, в 8.00) и "Неотправленное письмо" (19 июля, 19.45).

"Россия К", 19 июля, 08.00, 19.45, 21.20

Музыка Алексея Рыбникова

17 июля поздравления с 75-летием принимает композитор Алексей Рыбников. Он утверждает, что специально для кино музыку никогда не писал. Всегда сочинял только для себя. "Остров сокровищ", "Большое космическое путешествие", "Про Красную Шапочку", "Вам и не снилось", "Тот самый Мюнхгаузен" и еще десятки и десятки картин, музыка которых жила вне экрана своей собственной жизнью. Рок-опера "Юнона и Авось" - еще одна веха в творчестве Алексея Рыбникова. К 75-летию композитора на "России К" - программа "Острова" и художественный фильм "Мнимый больной", музыку к которому написал Рыбников.

"Россия К", 17 июля, 20.30, 21.10

"Родители" приехали

На телеканале "Супер" - премьера нового сезона сериала "Родители". В новых сериях семья Соколовых под предводительством мамы Маши (Мария Порошина) будет готовиться к появлению в доме малыша. И этот период окажется наполнен испытаниями для каждого члена семьи. Чтобы не нервировать беременную жену, Тимофей (Александр Самойленко-мл.) старается во всем ей угождать. Вместе с Полиной (Анастасия Крылова) он сядет на вегетарианскую диету, примерит накладной живот и втихаря начнет прием успокоительного, чтобы пережить все причуды любимой. Мама решит подготовить Папу (Александр Самойленко) к знаменательному дню с помощью "учебных тревог", а младшим сыновьям придется взять на себя заботу о слишком любознательной Верочке (Аксинья Кортнева). Кроме того, всем домочадцам придется терпеть ее новое увлечение: в ребенке неожиданно проснется любовь к музицированию на виолончели.

"Супер", 13 июля, 21.00.

Кадр из сериала "Родители" Фото: Предоставлено Супер

Талант на детях отдыхает?

Документальный фильм "Дети шоу-бизнеса" - на сервисе Амедиатека. Эта лента, как следует из названия, о детях из мира шоу-бизнеса, судьбы которых, как известно, часто складываются трагично. Почему не все справляются с ранней славой и какова цена успеха - рассказывают Алисса Милано, Элайджа Вуд, Шон Эстин и другие актеры, "стартовавшие" в юности. Режиссер картины, актер Алекс Уинтер ("Невероятные приключения Билла и Теда"), как никто чувствует своих героев: с 10 лет он играет на Бродвее. О том, с чем сталкиваются дети-звезды, Уинтер знает не понаслышке.

Амедиатека, с 15 июля

Некоторые любят погорячее

Видеосервис Start недавно объявил о сотрудничестве с Walter Presents. Это означает, что на нем появилась отдельная линейка сериалов, которые выходят в рамках этого соглашения. Проектов немало. Из новинок - сериал "Киберсталкер", который вышел во Франции в 2019 году. Премьера первого сезона на Start 13 июля. Это сериал про подростков в духе "Эйфории" с Кармен Кассовиц (достойная продолжательница династии Матье Кассовица) в роли роковой Алмы. Международная премьера состоится на Start до показа на британской платформе. По сюжету, Лукас поступает в лучшую инженерную школу мира, но популярные ученики школы постоянно унижают одаренного 18-летнего гика, и тогда он решается на месть. Лукас, он же Люкс, взламывает мобильные телефоны и компьютеры знакомых, включая Алму, девушку, в которую он влюблен. Парень быстро превращается в человека, которым всегда мечтал быть, но при этом сам создает себе ловушку.... Еще один сериал - "Кепплер теряет контроль" - премьера на Start 16 июля. Он рассказывает о том, как после полицейской операции, которая пошла не так, Самюэля Кеплера, сыщика, страдающего диссоциативным расстройством идентичности, переводят на простую офисную работу в городе Кале на севере Франции. Но убийство в лагере беженцев Кале, прозванном местными "джунглями", заставляет его вернуться к работе детектива, несмотря на своих внутренних демонов...

Start , 13 и 16 июля

Привычка не жениться

Российская премьера сериала "Четыре свадьбы и одни похороны", который выходил на видесервисе Hulu, состоится на платформе more.tv. Первый сезон доступен к просмотру с 13 июля. Сериал - одноименная адаптация культового ромкома "Четыре свадьбы и одни похороны". Этот фильм Майка Ньюэлла вышел в 1993 году. Главные роли в нем сыграли Энди МакДауэлл и Хью Грант. Картина рассказывала о Чарльзе, 32-летнем англичанине-интеллектуале, который никак не мог жениться. Но пересмотреть свои жизненные установки его заставила встреча с американкой Кэрри... В сериале снимались Натали Эммануэль, Никеш Пател, Ребекка Риттенхаус, Джон Рейнольдс, Брэндон Майкал Смит, Зои Бойл, Софи Ла Порта, Хариш Патель и другие

More.tv, 13 июля

Вкусно жить не запретишь

На канале "Кухня ТВ" - программа "Путешествие Рика Стейна в Мексику". От фирменных блюд этого повара и ресторатора были в восторге премьер-министр Тони Блэр, президент Франции Жак Ширак и королева Елизавета II. С 1975 года он управляет рыбным рестораном в городке Падстоу, графство Корнуолл на юго-западе Англии, превратив провинциальный порт в место, куда съезжаются любители рыбы и моллюсков со всего мира. Почти три десятка его кулинарных книг переведены на несколько языков, а авторские телевизионные программы выходят на BBC уже 35 лет. В 1968 году на тот момент 21-летний Рик совершил путешествие по тихоокеанскому побережью: от Сан-Франциско (штат Калифорния, США) до южных границ Мексики. Полвека спустя он возвращается на знакомую дорогу. По пути он пробует мексиканскую еду в ее самых необычных проявлениях, будь то чесночные закваски на фермерских рынках Южной Калифорнии, окунь и тунец на побережье Тихого океана или авокадо с перцем чили. Гастрономическое путешествие Рика побудит любого попробовать приготовить еду этого края, например, рыбные тако с перцем чили, кокосовые креветки во фритюре или жареные блинчики из устриц.

"Кухня ТВ", с 16 по 24 июля, 22.00