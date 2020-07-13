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13.07.2020 21:56
Рубрика: В мире

Дуда официально переизбран на второй срок

Текст: Юрий Когалов

Действующий президент Польши Анджей Дуда официально переизбран на второй срок. Об этом проинформировали в Государственной избирательной комиссия республики после обработки всех бюллетеней.

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Как сообщил глава ГИК Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,03 процента избирателей, его соперник, представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил поддержку 48,97 граждан страны, пришедших на избирательные участки. В реальных цифрах перевес составил около 400 тысяч голосов (10,4 млн против 10 млн). Явка составила 68,18 процента.

"Государственная избирательная комиссия установила, что во втором туре голосования 12 июля 2020 года среди двух кандидатов на пост президента Польши больше голосов получил и был избран президентом Анджей Дуда", - отметил Марчиняк.

Фото: Иван Николаев/ТАСС
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Победа Дуды стала очевидной еще утром, когда было обработано 99,97 процента бюллетеней, однако избирком должен был получить данные нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы, поэтому официальное подведение итогов выборов было отложено до вечера.

Фактически граждане проголосовали за сохранение нынешнего положения в стране, когда президент - лишь дополнение к правящей партии, выходцем которой он и является. Полномочия главы государства в Польше весьма ограничены. Он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, но его сопротивление можно "обойти", набрав две трети голосов. Он назначает послов в зарубежные страны, но отчитываются они перед правительством, сформированным правящей партией.

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