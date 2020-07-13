Президент Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко объявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает сайт ВФЛА.

Евгений Юрченко был избран на этот пост в феврале нынешнего года. Однако, несмотря на смену руководства, российская лёгкая атлетика так и не смогла выбраться из кризиса, который продолжается уже несколько лет. ВФЛА не добилась восстановления в международной федерации, а российские атлеты до сих пор не могут выступать на крупных турнирах под флагом своей страны.

"Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА", - цитирует сайт федерации слова Юрченко.

"Хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса", - добавил он.