Путин оценил введение эскроу-счетов в строительстве

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам прокомментировал введение эскроу-счетов в строительстве. По его словам, изначально опасений было много, но ничего драматического не произошло.

"Не произошло ничего такого, чтобы нас повергло в какой-то шок, и мы должны были бы "отруливать" назад в направлении перекладывания ответственности и финансовых рисков на плечи граждан. Нет, государство должно нести эти риски, финансовая система должна нести эти риски", - отметил президент.

Путин также заявил, что у России сегодня есть исторический шанс решить жилищный вопрос и важно этот шанс не упустить.