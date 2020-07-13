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13.07.2020 09:44
Рубрика: Происшествия

Пострадавший при падении Ан-2 нижегородец получил серьезные ожоги

Текст: Яна Шамаева
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области

Пострадавший при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области находится в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает ТАСС.

Фото: magadanMedia/ youtube.com
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Известно, что он получил 60 процентов ожогов тела. Сейчас его готовят к транспортировке вертолетом медицины катастроф в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

Напомним, Ан-2 упал сегодня около 4.10 по московскому времени в Большеболдинском районе Нижегородской области, столкнувшись с линией электропередач. В самолете было два человека, один из них погиб. По факту происшествия начала проверку Приволжская транспортная прокуратура.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Авиакатастрофы

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