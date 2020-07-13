В Нижегородской области завели дело после падения самолета Ан-2

Уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета Ан-2 в Большеболдинском районе Нижегородской области возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По предварительной версии, самолет задел провод линии электропередач, после чего упал и загорелся. Но следствие проверит все возможные причины, в том числе техническую исправность самолета и действия пилота.

Напомним, информация о крушении Ан-2 в Кистеневке поступила в МЧС сегодня в 4:10. Самолет проводил сельхозработы. В аварии погиб один человек, второй был доставлен в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.