Кот-талисман Крымского моста нашел новое место работы

Главный контролер и одновременно живой символ моста через Керченский пролив кот Мостик решил завершить свою карьеру на Крымском мосту и поменять работу.

"Переезжаю! Долго думал, куда податься, - написано на странице кота в Facebook. - Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю #ЧайкаВалера за главного, а сам меняю профессию! Угадаете, куда собрался?"

Одни пользователи соцсети предположили переезд рыжего любимца в Сибирь, на строительство моста через через реку Лену, другие - на возведение переправы Сахалин - материк, третьи - в Севастополь, где предполагается соединить берега Севастопольской бухты. Но пока Мостик не подтверждает ни одно из предположений и советует "следить за публикациями".

Мостика подбросили в городок строителей еще до начала забивки первых свай сооружения. Рабочие приютили рыжего котенка и с тех пор он жил на "стройке века", став ее талисманом. Ему первому доверили проверить качество асфальта на автомобильной части транспортного перехода и проинспектировать качество укладки железнодорожных путей. Потом он встречал первый пассажирский и первый грузовой поезд с материка. Мостик был не только строителем-инспектором, но и меценатом крымских музеев: средства от продажи сувениров с изображением кота-мостостроителя шли на пополнение фондов керченских музеев. Также Мостик - единственный в мире кот-блогер. Его посты читают в 50 странах мира, а газета The Washington Post посвятила ему публикацию.

В прошлом году картина 20-метровой высоты с котом Мостиком, псом Цыганом и рабочим Михалычем украсила 256-ую опору Крымского моста. Ее могут видеть экипажи проплывающих мимо судов и пассажиры поездов, которые курсируют между берегами с декабря 2019 года.