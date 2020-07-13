Skoda Rapid для России. Насколько новым оказался чешский лифтбек

Как снаружи

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Новое поколение Rapid визуально оказалось очень похоже на хэтчбек Scala, который у нас не продается. Спереди лифтбек получил треугольные фары, решетку радиатора шестиугольной формы, ячеистый бампер, а в зауженных L-образных задних фонарях прослеживаются кристаллические мотивы.

У российского Rapid довольно большой клиренс для лифтбека - 170 мм, а также другие пружины и амортизаторы. Фото: Юрий Зубко/ РГ

Сами фонари разделены на секции: одна встроена в пятую дверь, а вторая уходит на крылья. Кормой новый Rapid напоминает Octavia и Superb. Ну и в этом, на мой взгляд, нет ничего плохого. Младшие всегда тянутся к старшим. Также теперь сзади отличительная деталь - разнесенная надпись Skoda вместо логотипа. С прошлого года такую обрел Kodiaq, теперь очередь дошла и до Rapid.

Изменения, которые произошли во внешности модели, пошли ей на пользу: все эти грани, выверенные и лаконичные линии и поверхности, сбалансированные пропорции резко выделают чеха среди одноклассников. Тот же Solaris обновился не так кардинально, а Rio свой рестайлинг только ожидает.

Что внутри

Фото: Пресс-служба Skoda

Салон нового Rapid очень похож на интерьер уже упомянутой Scala, но исключений хватает. Например, здесь нет цифровой комбинации приборов, а мультимедийную систему оставили без модных нынче сенсоров. Плюс климат-контроль только однозонный, а жесткого пластика очень много (на дверях лишь мягкие накладки на подлокотниках).

Фото: Пресс-служба Skoda

Главный герой салона- двухспицевый руль (как у новой Octavia или у Mercedes S-Class W222) с хромированными барабанчиками выбора треков и регулировки громкости. Выглядит он стильно, но не всем может показаться удобным в обращении. Впрочем, для ретроградов есть возможность заказать и привычную трехспицовую "баранку". Приятно, что у Rapid появился обогрев руля, да еще и трехступенчатый! Такое сейчас мало у кого встретишь, а в бюджетном сегменте и подавно.

Фото: Пресс-служба Skoda

Порадовала новая мультимедиа Bolero (дисплей 8 дюймов), которая оказалась чуть ли не эталонной по быстродействию, логике оформления и качеству картинки. Подружить ее с вашим телефоном не составляет труда. Огорчило лишь то, что делать это приходится через Bluetooth. Почему так? Дело в том, что Rapid теперь устанавливают USB Type C, так что будущим владельцам придется запастись переходниками - мало у кого сейчас есть провода именно этого разъема. Вот и в нашем экипаже их попросту не нашлось.

Фото: Пресс-служба Skoda

В остальном же - этот то же Rapid. Здесь удобные кресла с длинной подушкой - даже стандартные, чего уже говорить про спортивные с интегрированными подголовниками. С эргономикой по-прежнему все в порядке - важные и нужные клавиши всегда под рукой. Так как ширина, высота и колесная база остались прежними, то и спереди, и сзади очень просторно.

Фото: Пресс-служба Skoda

На галерке у пассажиров из удобств есть двухступенчатый обогрев кресел, подлокотник с подстаканниками, карманы в спинках сидений и дверях и несколько разъемов USB-C. Кстати, теперь не нужно выбирать между обогревом и возможностью подзарядить свои гаджеты. Можно заказать машину и с тем, и с другим.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Багажник - по-прежнему лучший в классе. И дело даже не в солидном объеме, а здесь он составляет от 530 до 1460 л, а в том, что умные решения Skoda никуда не делись.

Например, крючки, карманы, органайзер под полом, опционально можно заказать полосы с липучками для фиксации груза на полу. Есть даже лючок для лыж и длинномеров. Все эти "фишки" очень помогают в ежедневном использовании автомобиля и делают жизнь чуточку проще.

Как едет

Фото: Пресс-служба Skoda

Хоть Skoda и называет Rapid "абсолютно новым", но это уж точно не относится к технической части. Потому что изменений нет, нет от слова совсем. Автомобиль построен на хорошо знакомой платформе PQ25. Модель доступна с силовыми агрегатами, которые предлагались для предшественника: 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. (5МКП, 6АКП) и турбированным 125-сильным 1.4 TSI (7DSG).

Фото: Пресс-служба Skoda

Обычно на тесты организаторы всегда привозят машины с самым мощным мотором и в топовой комплектации, чтобы показать товар лицом. Казалось, что и на этот раз никаких исключений не будет, но ребята из Skoda удивили, предоставив машины с двигателем 1.6 литра. Впрочем, такое решение абсолютно понятно, ведь на модель с таким силовым агрегатом приходится львиная доля продаж.

По паспорту лифтбек разгоняется до "сотни" за 11,8 секунды - цифры не впечатляют. Поэтому сразу нужно понимать, что такой автомобиль подойдет лишь тем, кто любит передвигаться в "овощном режиме" или эксплуатирует машину в основном в городе.

Педаль газа чрезмерно задемпфирована, а шестиступенчатый "автомат" не спешит перебирать передачи. Особенно это заметно на трассе, где время от времени приходится идти на обгон. В итоге каждый выезд на встречку нужно планировать заранее, а коробку передач держать в режиме "Спорт". Так что если вам от "бюджетника" нужна динамика, то выбор однозначно стоит делать в пользу 1.4 TSI.

Фото: Пресс-служба Skoda

Но все минусы не очень быстрого атмосферника нивелируются за счет прекрасной подвески. Rapid уверенно себя чувствует даже на дорогах, которые далеки от идеальных: мелкие неровности машина отрабатывает достаточно упруго, да и крупные проходит вполне уверенно.

А вот на грунтовке, где присутствуют ямы, "чеху" не очень комфортно - быстро не поедешь. И это при том, что клиренс специально для России составляет солидные 170 см. Так что стихия лифтбека - это асфальт, именно на нем он чувствует себя как рыба в воде.

По части управляемости Rapid всегда выделялся среди конкурентов. И новое поколение не исключение: автомобиль точно стоит на дуге даже на высокой скорости, на руле всегда есть понятное усилие. В общем, полный порядок!

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Skoda

По части дизайна прошлый Rapid уступал своим корейским соперникам. Поэтому чехи решили не трогать проверенные годами двигатели и коробки передач, а сделать акцент именно на экстерьере. И им это удалось.

Прямо сейчас Rapid является одним из самых красивых автомобилей в классе на нашем рынке. Почему одним? Есть еще Volkswagen Polo, который наконец-то сменил поколение и только-только готовится отправиться к дилерам. Кстати, не только с "корейцами", но с "немцем" придется серьезно соперничать Rapid на падающем российском рынке. Дело в том, что Polo из седана превратился в лифтбек, а это сразу нивелирует важный козырь "чеха" - огромный багажник. Теперь он будет и у Polo, а потому выбор в пользу Skoda окажется уже не так и очевиден.

Хотя чехи пошли на очень хороший маркетинговый ход. Новый Rapid Rapid сделали дешевле прежнего -792 000 рублей против 829 000 рублей. Да, комплектация Entry не показатель - в ней нет даже кондиционера. Но и другие версии подешевели в среднем на 40-50 тысяч рублей. Сейчас, например, Rapid с "автоматом" можно купить за 908 000 рублей (для сравнения: Hyundai Solaris с мотором 1.6 литра обойдется дороже на 13 тысяч рублей). Топовая версия автомобиля с турбомотором и роботом DSG стоит от 1 024 000 рублей. С выходом нового Skoda Rapid конкуренция в этом классе еще больше обострится. Тем лучше для покупателей.