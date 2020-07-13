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13.07.2020 17:18
Рубрика: Российский автопром

УАЗ запатентовал бампер для "Русского Прадо"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: fips.ru Фото: fips.ru
Фото: fips.ru

Ульяновский автозавод запатентовал передний бампер глубоко модернизированной версии Патриота, соответствующий охранный документ размещен в базе fips.ru.

Фото: www1.fips.ru
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Внешний вид бампера подтверждает достоверность ранее опубликованных "Российской газетой" изображений матмодели "Русского Прадо" (так грядущую новинку называют с подачи главы холдинга Sollers, в который входит УАЗ). Склейка картинок бампера с ранее просочившимися патентными изображениями фар, капота, крыльев и решетки радиатора дает практически полное представление об оформлении передней части перспективной модели.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Напомним, что модернизация "Патриота" готовится на конец 2021 года. Машина сохранит кузов нынешней модели, но ее дизайн осовременят за счет полностью нового оформления переда и зада. Всю внешнюю светотехнику выполнят на LED-элементах. Комплексной модернизации подвергнут шасси - ожидается совершенно новая рама, гораздо более прочная и продуманная с точки зрения пассивной безопасности. Также автомобиль будет иметь новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. В гамме появится дизельная модификация - с 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit.

fips.ru
#УАЗ