УАЗ запатентовал бампер для "Русского Прадо"

Ульяновский автозавод запатентовал передний бампер глубоко модернизированной версии Патриота, соответствующий охранный документ размещен в базе fips.ru.

Внешний вид бампера подтверждает достоверность ранее опубликованных "Российской газетой" изображений матмодели "Русского Прадо" (так грядущую новинку называют с подачи главы холдинга Sollers, в который входит УАЗ). Склейка картинок бампера с ранее просочившимися патентными изображениями фар, капота, крыльев и решетки радиатора дает практически полное представление об оформлении передней части перспективной модели.

Напомним, что модернизация "Патриота" готовится на конец 2021 года. Машина сохранит кузов нынешней модели, но ее дизайн осовременят за счет полностью нового оформления переда и зада. Всю внешнюю светотехнику выполнят на LED-элементах. Комплексной модернизации подвергнут шасси - ожидается совершенно новая рама, гораздо более прочная и продуманная с точки зрения пассивной безопасности. Также автомобиль будет иметь новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. В гамме появится дизельная модификация - с 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit.