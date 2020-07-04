Эксклюзив: первые настоящие изображения облика "Русского Прадо" от УАЗа

Снаружи модернизированный внедорожник радикальным образом сменит имидж. Передок "Патриота" получит линзованные фары, оригинальный бампер, новую решетку радиатора, капот иной формы и штампованные крылья. Корма обзаведется светодиодными фонарями, новым задним бампером с двумя патрубками выхлопа, штампованными крыльями и боковым задним стеклом. Пятая дверь (с петлями и запасным колесом) и крыша останутся прежними.

По предварительным данным, внутри обновлённой модели ожидается передняя панель с современной архитектурой и горизонтальным сенсорным экраном, измененная центральная консоль с тоннелем, новые поручни и накладка селектора АКП. Не исключено, что также поменяются дверные карты, рулевое колесо и комбинация приборов. На консоли будут доступны функции подогрева передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковой подогреватель, передний парктроник, ESP, система помощи при спуске, off-road, кнопка управления режимами полноприводной трансмиссии.

Помимо этого, "Патриот" оснастят активным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, штатным видеорегистратором, электронным ручником и функцией Auto Hold, позволяющая удерживать автомобиль на месте без нажатия на педаль тормоза.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

Главное - в рамках глубокого рестайлинга внедорожник разрабатывается на полностью новой раме с зоной программируемой деформации, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. При этом система полного привода с жёстко подключаемым передком с понижающим рядом передач и электронной блокировкой заднего дифференциала сохранится. Интересно, что появится развитая нижняя стальная защита узлов и агрегатов подкапотного пространства, одновременно выполняющая роль акустического экрана.

Моторная гамма флагманской модели УАЗа пополнится двумя версиями бензиновых турбодвигателей объемом 2,3 литра мощностью 150 и 170 л.с., 2,5-литровым "атмосферником" на 145 сил и 2,2-литровым турбодизелем от Ford Transit. Коробки планируется две - шестиступенчатая МКП BAIC и шестиступенчатая АКП Punch Powerglide.

Примерный диапазон цен на "Русский Прадо" от 1,2 до 1,6 миллиона рублей. Серийное производство запланировано на конец 2021 года - начало 2022 года. Ранее УАЗ опроверг слухи о том, что завод прекратил разработку преемника "Патриота" в связи с "острой нехваткой инвестиций".

Напомним, на перспективной платформе "Патриота" будут созданы модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик. Обновлённой внедорожник позаимствует некоторые технологии у "люксовых" автомобилей российского бренда Aurus. В частности, речь идет об электронных системах помощи водителю.