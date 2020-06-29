УАЗ опроверг смерть проекта по созданию "Русского Прадо"

Ульяновский автозавод прекратил разработку преемника "Патриота" ("Русский Прадо") в связи с "острой нехваткой инвестиций", об этом со ссылкой на неназванный источник на УАЗе сообщил портал Letnews.ru. "РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу компании, где информацию о смерти проекта поспешили опровергнуть.

"На сегодняшний день разработка модели продолжается - официально даже в столь непростое время проект продолжает жить", - ответили "Российской газете" на УАЗе.

Ранее были опубликованы изображения и подробности о преемнике "Патриота". Внедорожник сохранит рамную конструкцию кузова, в моторную гамму войдут новые двигатели, в числе которых 2.5-литровый "атмосферник", два бензиновых турбомотора и турбодизель от Ford Transit. В списке трансмиссий значатся новая 6-ступенчатая МКП и автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50, устанавливаемая на выпускаемые "Патриот" и "Пикап".

Ранее названные сроки выхода автомобиля (неофициальная информация): конец следующего года. По словам гендиректора ООО "УАЗ" Адиля Ширинова, цена на "Русский Прадо" будет примерно на 5-8%, чем на "Патриот", за который в настоящее время просят от 895 000 до 1 373 000 рублей.