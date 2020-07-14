Эксперты: Ставить крест на создании вакцины нет оснований

Такая версия приводится в немецкой газете die Welt со ссылкой на исследования, проведенные в мюнхенской клинике Швабинг (München Klinik Schwabing). О том, что иммунный ответ на попавшую в организм инфекцию быстро сходит на нет, сообщили и ученые из Королевского колледжа Лондона, которые протестировали более 90 пациентов и медицинских работников фонда Национальной службы здравоохранении Великобритании (NHS), перенесших COVID-19.

Британские ученые установили, что у 60 процентов инфицированных уровень выработки антител достиг максимума через три недели после появления первых симптомов. Но уже спустя три месяца сильный иммунитет к коронавирусу сохранился только у 17 процентов наблюдаемых, об этом сообщили The Guardian и Daily Mail. Так что были высказаны сомнения не только в действенности будущей вакцины, но и в том, что эпидемия закончится естественным путем, когда переболеет 60-70 процентов населения. Ведь если переболевшие уже через несколько месяцев вновь станут уязвимы для вируса, достичь популяционного иммунитета не получится, начнутся повторные заражения.

Между тем, вчера стало известно, что первая российская вакцина от коронавирусной инфекции может быть зарегистрирована уже в начале августа. В России также проводятся исследования иммунитета у людей, которые перенесли COVID-19. В числе прочих таким поиском занимается группа специалистов Центра Genetico совместно с другими научными организациями. "РГ" попросила директора центра Артура Исаева рассказать о промежуточных результатах исследований и прокомментировать данные зарубежных ученых.

Прямая речь

Артур Исаев,

директор Центра Genetico:

- Я бы с большой осторожностью относился к подобным публикациям и не делал поспешных выводов - ведь исследования продолжаются. Вспомним: ещё в начале эпидемии высказывались предположения, что иммунитет к новой инфекции будет нестойким, если вообще возникнет. И основывались такие версии на том, что к другим подобным вирусам - коронавирусам - длительный иммунитет не вырабатывается. Но сейчас, спустя шесть месяцев, появилось больше данных и есть возможность их анализировать.

Да, постоянный высокий уровень антител и напряженность иммунитета к этому вирусу вряд ли будет, так как особенности белков вируса этому препятствуют. Это обычное дело - мы знаем, что есть инфекции, которыми достаточно переболеть раз, и получить защиту на всю оставшуюся жизнь. А к другим инфекциям такой стойкий иммунитет не формируется. То, что у пациентов количество антител со временем снижается, было ожидаемо.

С другой стороны, даже когда антител в крови переболевших нет, антительный иммунитет - быстро включается. В-клетки памяти начинают вырабатывать нужные антитела сразу же, как только вирус попадает в организм. Но для дальнейшей защиты при повторной встрече с патогеном важен ещё другой вид иммунитета - клеточный иммунитет, т-лимфоциты. Они обладают особой "памятью" и при повторном заражении распознают вирус и зараженные им клетки и уничтожают их, происходит элиминация - "очистка" организма от вируса.

Есть данные, что клеточный и антительный иммунитет формируется не только в ответ на SARS-CoV-2, но и на другие схожие коронавирусы - и если человек встречался с ними раньше, то при заражении новым коронавирусом организм легче справляется с заболеванием. Это - одно из возможных объяснений, почему большинство инфицированных переносит заболевание в легкой форме.

Наши исследования начались в апреле. Что мы уже увидели? Уровень антител у пациентов разный. Причем прослеживается закономерность: более высокий уровень антител у людей, переболевших с выраженной симптоматикой. У тех, кто перенес заболевание легко или бессимптомно, - часто невысокие титры. Но уменьшение количества антител в крови не означает отсутствие иммунитета, об этом говорить пока рано.

Изучением клеточного иммунитета мы тоже занимаемся, и уже можно сказать, что он вырабатывается у абсолютного большинства переболевших. Но насколько долго антительный и клеточный иммунитет будут защищать от вторжения коронавируса в дальнейшем - тоже пока говорить сложно. Обнадеживает, что хотя исследования ведутся множеством исследователей во многих странах, нет ни одной публикации, достоверно подтверждающей случаи повторного заражения. Это, как вы понимаете, очень важно. Поэтому нельзя говорить, что невозможно создать эффективную вакцину.

При этом очень важное направление исследований - это изучение антителзависимого усиления инфекции. Того самого "сбоя" в работе иммунной системы, когда в ответ на попадание вируса начинается настолько парадоксальное взаимодействие с антителами и массовое поражение клеток иммунной системы, что возникает сильнейшая воспалительная реакция - тот самый цитокиновый шторм, о котором столько говорится. Понимать, какую роль этот процесс играет в тяжёлых случаях COVID-19, крайне важно. Не только для того, чтобы понять природу осложнения и научиться его избегать, но и для создания безопасной вакцины. Над этим мы тоже сейчас работаем.