Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом

Росстандарт проверил качество автомобильного топлива на российских АЗС. В итоге оказалось, что в первой половине этого года 42 станции уличили в торговле некачественным топливом.

Оказалось, что больше всего в черном списке АЗС из Северной Осетии - семь. Далее идут Рязанская область (5 штук), Дагестан и Алтайский край (по 4 штуки).

Главная претензия - содержание серы в дизтопливе превышало предельно допустимые нормы.

В агентстве отмечают, что рекомендуют учитывать информацию из перечня и другие рекомендации при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.

В июне, напомним, Роскачество проверило бензин на московских АЗС. Бензин оценивался по более чем 30 параметрам качества и безопасности. Прежде всего определялось, есть ли в нем вредные вещества. Оценивались и потребительские свойства топлива (октановое число, давление насыщенных паров, концентрация смол и др.) В результате вся продукция, отобранная для исследования, получила наивысший балл.