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14.07.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Kia впервые вывела на тесты новый Sportage

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

В Южной Корее сфотографировали Kia Sportage новой генерации. Единственный снимок распространил портал The Korean Car Blog.

Прототип кроссовера, оклеенный в маскировочную плёнку, проходит испытания на дорогах общего пользования.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Как сообщалось ранее, выход пятого поколения Kia Sportage перенесён на середину будущего года. Задержка связана с пересмотром дизайнерской концепции автомобиля. Sportage является стратегической и глобальной моделью для Kia, ошибаться с обликом кроссовера компании никак нельзя.

Прогнозируется, что абсолютно новый Kia Sportage дебютирует со стандартной колёсной базой и удлинённой. Последняя версия предназначена для Южной Кореи и Европы.

В России цены на нынешний Sportage лежат в диапазоне от 1 444 900 до 2 314 900 рублей. Машина предлагается с "атмосферными" моторами объёмом 2,0 и 2,2 литра мощностью 150 и 184 л.с. соответственно. Двигатели работают в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Доступен как передний привод, так и система полного привода.

#Kia