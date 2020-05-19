Выпуск Kia Sportage нового поколения перенесен на 2021 год

Традиционно премьеры Hyundai Tucson и Kia Sportage проходили с небольшим промежутком по времени, однако на этот раз Sportage выпустят на год позже. Как сообщают источники, задержка обусловлена с пересмотром дизайнерской концепции кроссовера.

По предварительной информации, выход новой генерации Kia Sportage перенесён на середину 2021 года, в то время как Hyundai Tucson дебютирует уже этим летом. Задержку связывают с изменением в дизайне, но более интересный вопрос: почему так резко? Не исключено, что это произошло по причине внезапного ухода шеф-дизайнера Hyundai Motor Group Люка Донкервольке.

Напомним, что Kia Sportage может выйти в двух версиях: со стандартной и удлинённой колёсной базой. В Hyundai отказались от идеи выпуска "растянутой" модификации Tucson, чтобы не создавать конкуренции с Santa Fe. Однако планы и той и другой компании могут быть пересмотрены в зависимости от актуальных требований рынка.

Sportage - стратегическая модель для Kia, которая расходится ежегодно тиражом порядка 500 тысяч экземпляров, и ошибаться в случае с этим кроссовером равноценно самоубийству.

В России Kia Sportage регулярно попадает в топ самых покупаемых автомобилей сегмента SUV. Цена на кроссовер начинается от 1 444 900 рублей.