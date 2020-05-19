Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.05.2020 13:01
Рубрика: Легковые авто

Выпуск Kia Sportage нового поколения перенесен на 2021 год

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Традиционно премьеры Hyundai Tucson и Kia Sportage проходили с небольшим промежутком по времени, однако на этот раз Sportage выпустят на год позже. Как сообщают источники, задержка обусловлена с пересмотром дизайнерской концепции кроссовера.

По предварительной информации, выход новой генерации Kia Sportage перенесён на середину 2021 года, в то время как Hyundai Tucson дебютирует уже этим летом. Задержку связывают с изменением в дизайне, но более интересный вопрос: почему так резко? Не исключено, что это произошло по причине внезапного ухода шеф-дизайнера Hyundai Motor Group Люка Донкервольке.

Фото: Пресс-служба Kia.
Kia рассказала о кроссоверах для России

Напомним, что Kia Sportage может выйти в двух версиях: со стандартной и удлинённой колёсной базой. В Hyundai отказались от идеи выпуска "растянутой" модификации Tucson, чтобы не создавать конкуренции с Santa Fe. Однако планы и той и другой компании могут быть пересмотрены в зависимости от актуальных требований рынка.

Sportage - стратегическая модель для Kia, которая расходится ежегодно тиражом порядка 500 тысяч экземпляров, и ошибаться в случае с этим кроссовером равноценно самоубийству.

В России Kia Sportage регулярно попадает в топ самых покупаемых автомобилей сегмента SUV. Цена на кроссовер начинается от 1 444 900 рублей.

Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей
#Kia