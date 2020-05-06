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06.05.2020 10:07
Рубрика: Легковые авто

Время собирать гайки: новый Hyundai Tucson чуть не разбился во время тестов

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Hyundai Tucson вывели на тесты на трассу Нюрбургринг, где во время одного из заездов чуть не произошёл несчастный случай: у кроссовера на полном ходу открутились колёсные гайки.

Фото: www.motor1.com
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То ли опыт тест-пилота, то ли подсказка техников, следящих за "полётом", помогли избежать аварийной ситуации. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено, что переднее колесо держится на ступице на двух гайках из пяти.

Ранее "РГ" сообщала, что разработка Hyundai Tucson четвёртого поколения находится в третьей стадии. Это означает, что дебют кроссовера состоится совсем скоро. Дизайн модели выполнен в стилистике концепта Vision T - такой вывод можно сделать, рассмотрев частично проглядывающие из-под камуфляжа элементы экстерьера. Также в Сети публиковались фото салона нового Tucson с центральной консолью в виде планшета и без селектора переключения режима трансмиссии.

Фото: www.carscoops.com

Известно, что кроме классических модификаций с ДВС Hyundai Tucson получит гибридные версии - "мягкую" со стартер-генератором и подзаряжаемую.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Точная дата дебюта новинки не называется. Также компания пока не опубликовала ни одного тизера четвёртого Hyundai Tucson.

Цена на актуальную версию модели с моноприводом в России начинается от 1 564 000 рублей, Tucson 4WD обойдётся минимум в 1 719 000 рублей. Линейка двигателей включает в себя бензиновые 150- и 184-сильные моторы, а также 2-литровый дизель мощностью 185 л.с.

#Hyundai