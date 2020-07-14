Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.07.2020 10:33
Рубрика: Легковые авто

Lada Granta попала под отзыв из-за проблем со сваркой

Текст: Валерий Карташов

АвтоВАЗ проведёт отзыв 122 автомобилей Lada Granta из-за сварного шва площадки АКБ. Дефектные экземпляры были отгружены в начале этого месяца.

Как сообщает сайт лада.онлайн, в автомобилях семейства Lada Granta проверят сварной шов кронштейна площадки аккумуляторной батареи.

Фото: www1.fips.ru
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль

В предписании АвтоВАЗа говорится, что в случае выявления несоответствия в дилерской сети полностью заменят площадку АКБ в сборе на новую.

Проверка будет осуществляться в рамках предпродажной подготовки машины, либо будет организована доставка транспортного средства в дилерский центр для проведения работ.

Ранее АвтоВАЗ проводил отзывную кампанию 3 994 автомобилей Lada Granta из-за проблем в работе обратного клапана вакуумного усилителя.

#Lada