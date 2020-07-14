Lada Granta попала под отзыв из-за проблем со сваркой

АвтоВАЗ проведёт отзыв 122 автомобилей Lada Granta из-за сварного шва площадки АКБ. Дефектные экземпляры были отгружены в начале этого месяца.
Как сообщает сайт лада.онлайн, в автомобилях семейства Lada Granta проверят сварной шов кронштейна площадки аккумуляторной батареи.
В предписании АвтоВАЗа говорится, что в случае выявления несоответствия в дилерской сети полностью заменят площадку АКБ в сборе на новую.
Проверка будет осуществляться в рамках предпродажной подготовки машины, либо будет организована доставка транспортного средства в дилерский центр для проведения работ.
Ранее АвтоВАЗ проводил отзывную кампанию 3 994 автомобилей Lada Granta из-за проблем в работе обратного клапана вакуумного усилителя.