Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан в РФ имеет экономический смысл, но он не является самым важным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными (редкими - прим. "РГ") заболеваниями. Это гораздо важнее экономического смысла, но в тоже время есть и экономических смысл", - отметил представитель Кремля.

Напомним, в России с 1 января 2021 года НДФЛ для граждан, доходы которых превышают за год 5 млн рублей, вырастут в превышающей лимит части с 13% до 15%.