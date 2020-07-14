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14.07.2020 14:41
Рубрика: Власть

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Текст: Ксения Воронцова

Повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан в РФ имеет экономический смысл, но он не является самым важным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба СФ
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"Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными (редкими - прим. "РГ") заболеваниями. Это гораздо важнее экономического смысла, но в тоже время есть и экономических смысл", - отметил представитель Кремля.

Напомним, в России с 1 января 2021 года НДФЛ для граждан, доходы которых превышают за год 5 млн рублей, вырастут в превышающей лимит части с 13% до 15%.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Президент Администрация Президента НДФЛ и налоговые декларации

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