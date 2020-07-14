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14.07.2020 12:03
Рубрика: Происшествия

В Ростове арестовали подозреваемого в подготовке серии терактов

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону суд Советского района вынес решение о заключении под стражу гражданина Таджикистана, который был задержан спецназом ФСБ за попытку устроить теракт. В следственном изоляторе подозреваемый будет находиться до 10 августа.

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Как сообщает ТАСС, задержанный подозревается в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении оружия, а также его основных частей и боеприпасов.

Напомним, что 11 июля в Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической группировки "ИГ", запрещенной в России. При задержании главарь банды оказал вооруженное сопротивление - открыл огонь из автомата по бойцам спецслужбы, после чего подорвался на самодельной бомбе.

Позже в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону были задержаны еще пять членов преступной организации. При обыске у них нашлись пистолеты, гранаты, боеприпасы и самодельная бомба большой мощности.

По данным ФСБ, задержанные готовились к совершению террористических актов в больницах и школах города.

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