Росстандарт и Kia признали дефект на российских Seltos

Как сообщала "РГ" ранее, с 11 июня в России были прекращены продажи кроссоверов Seltos в некоторых комплектациях. Росстандарт объявил о начале отзывной кампании модели.

На ремонт отправят 5 183 экземпляра Kia Seltos, у которых в стояночном положении не блокируется рулевое колесо. Автомобили с дефектом были произведены с декабря 2019 года по июнь 2020-го. При визите на станцию техобслуживания будет заменён рулевой вал.

Отметим, что дефект блокировки руля отмечен лишь на автомобилях, не оснащённых системой бесключевого запуска двигателя.

В России цена на переднеприводный Kia Seltos с 121-сильным бензиновым двигателем 1.6 литра и 6-ступенчатой МКП начинается от 1 129 900 рублей, купить полноприводную версию кроссовера можно от 1 269 900 рублей.