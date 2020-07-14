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14.07.2020 07:00
Рубрика: Легковые авто

Росстандарт и Kia признали дефект на российских Seltos

Текст: Константин Руссов

Как сообщала "РГ" ранее, с 11 июня в России были прекращены продажи кроссоверов Seltos в некоторых комплектациях. Росстандарт объявил о начале отзывной кампании модели.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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На ремонт отправят 5 183 экземпляра Kia Seltos, у которых в стояночном положении не блокируется рулевое колесо. Автомобили с дефектом были произведены с декабря 2019 года по июнь 2020-го. При визите на станцию техобслуживания будет заменён рулевой вал.

Отметим, что дефект блокировки руля отмечен лишь на автомобилях, не оснащённых системой бесключевого запуска двигателя.

В России цена на переднеприводный Kia Seltos с 121-сильным бензиновым двигателем 1.6 литра и 6-ступенчатой МКП начинается от 1 129 900 рублей, купить полноприводную версию кроссовера можно от 1 269 900 рублей.

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#Kia