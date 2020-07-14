Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 12 июля 2020 года № 576 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.06.2020 № 538) изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 10 слова "до 12.07.2020 включительно" словами "до 26.07.2020 включительно".

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







