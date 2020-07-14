Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 12 июля 2020 года № 576 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Новости

Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
В Петербурге для авторских баров разработают особые правила 17:38
Врачи рассказали, как облегчить сон во время жары 17:32
Патриарх Сербский предложил использовать Святую Софию как мечеть и как церковь 17:26
Почти половина россиян пьет вино, предпочитая российское 17:25
В Австралии вещий сон принес женщине богатство спустя 15 лет 17:24
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки 17:24
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам 17:20
В Туапсе на "черных" джиперов составили шесть протоколов 17:18
Астрономы скорректировали возраст Луны 17:15
В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 июля 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 12 июля 2020 года № 576 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.06.2020 № 538) изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 10 слова "до 12.07.2020 включительно" словами "до 26.07.2020 включительно".

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией