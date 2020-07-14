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14.07.2020 09:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ предотвратил масштабное воровство деталей

Текст: Андрей Полухин

Ульяновский автозавод едва не лишился тонны деталей. Их пытались вывезти с территории предприятия на грузовой "ГАЗели" с татарстанскими номерами.

Злоумышленники проявили хитрость - в пустом с виду фургоне оказалась двойная стенка. А за ней - стальные цапфы, потянувшие ни много ни мало на тысячу килограммов. Могло вместиться и больше, но место потребовалось также для молодого человека, который, по всей видимости, помогал детали грузить. Мужчину пришлось задержать до прибытия наряда полиции.

Фото: fips.ru
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Как сообщили порталу 73online на предприятии, инцидент произошел в четверг, 9 июля.

- В настоящее время сумма ущерба устанавливается, на месте работает следственная группа полиции, - рассказали на УАЗе.

Ранее АвтоВАЗ раскрыл подробности краж с завода в 2019 году. Так, на одной из линии в шести силовых агрегатах не хватало датчиков концентрации кислорода. Они были демонтированы сварщиком цеха и вынесены в личной сумке. Датчики работник успел реализовать на популярном рынке запасных частей Тольятти.

Фото: Виктория Чернышева
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В другом случае сотрудник сторонней организации попытался вывезти с территории завода и спрятать 14 защитных комбинезонов под спальным местом водителя автовоза Scania.

Кроме того, в октябре 2019-го на АвтоВАЗе нашли серийного вора складных ключей от Lada Granta. А в декабре выявили группу похитителей, которые умудрялись вывозить комплектующие коробок передач внутри списанных приборов контрольно-измерительной аппаратуры.

Всего в 2019 году за попытку вынести с автозавода в Тольятти новые детали было поймано около 500 человек.

#видео #УАЗ