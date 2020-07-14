В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством

Расширение санкций со стороны США в отношении газопровода "Северный поток-2" сопоставимо с вмешательством европейских стран во внутренние дела Вашингтона. Об этом в письме американским парламентариям написал глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"Вы, несомненно, будете противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, надеется, что вы будете уважать решения, принятые в Евросоюзе демократическим путем", - цитирует текст письма S ü ddeutsche Zeitung.

Немецкий депутат добавил, что политика санкций, которую ведет Вашингтон, ставит под сомнение возможность сотрудничества США и ЕС и наносит ущерб имиджу Соединенных Штатов в Европе. Кроме того, он назвал безосновательными заявления о том, что газопровод якобы ставит Германию в зависимость от России, поскольку ФРГ занимается диверсификацией поставок энергоносителей.

Ранее о том же заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбаэур. Она также признала, что США, противодействующие реализации "Северного потока-2", имеют прямой экономический интерес в поставках сжиженного природного газа в Европу, однако этот вопрос Берлин готов "обсуждать с друзьями".