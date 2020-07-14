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14.07.2020 13:19
Рубрика: Власть

В Кремле удовлетворены пояснениями Эрдогана после изменения статуса храма Святой Софии

Текст: Ксения Воронцова

Пояснения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о гарантии доступа к храму Святой Софии для всех желающих и обеспечении сохранности христианских святынь вызывают в Кремле удовлетворение. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
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"Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что Святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение", - сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что общественный резонанс среди православных в России был очень эмоциональным, собор Святой Софии имеет сакральное значение для всех христиан.

Однако, подчеркнул представитель Кремля, это внутреннее дело Турции. "Мы не можем и не собираемся в него вмешиваться", - сказал он.

Песков отметил, что важно, чтобы храм Святой Софии как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы доступ туда был открыт для всех, кто приезжает в Турцию.

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