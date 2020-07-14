В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета, судя по всему, состоится в ближайшую пятницу, 17 июля, в белорусской столице. Об этом сообщил журналистам по итогам визита в российскую столицу премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Глава белорусского кабмина подтвердил, что они обсуждали этот вопрос с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Пока, дал он понять, "все движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС".

Премьер-министр РБ добавил, что белорусская сторона, которая в нынешнем году председательствует в органах Евразийского экономического союза, готовится вынести на межправсовет важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования международной организации.

"Абсолютно практические вопросы, повестка насыщенная, она отвечает тем реалиям, которое сейчас складываются в торгово-экономических отношениях", - подчеркнул Головченко, информирует БЕЛТА.