Видео: в Marvel выбирают нового главного суперзлодея

Место главного антагониста в Киновселенной Marvel стало вакантным после поражения и гибели Таноса. Теперь её создатели размышляют о том, кто займёт его место.

В официальном Twitter студии опубликован ролик, в котором представители Marvel обсуждают кандидатов.

По мнению ведущих, главным антагонистом может стать кто-нибудь из представителей инопланетных рас - таких, как Скруллы или Крии (враждебные друг другу, кстати). Среди последних, в частности, фигурирует Ронан Обвинитель.

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020

Фанаты откликнулись на вопрос о главном суперзлодее с другими предложениями: Доктор Дум, Галактус, Канг Завоеватель.

What about Kang the Conqueror? pic.twitter.com/BWrYhi2FvG — Navee White (@WhiteNavee) July 11, 2020

Расы пересекаются с комиксами о Фантастической четвёрке, которую Marvel давно намеревается перезапустить и интегрировать в большую Киновселенную, что стало возможным после сделки Disney и Fox. Ранее сообщалось, что перезапуском может заняться автор "Тихого места" Джон Красински.