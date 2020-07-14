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Видео: в Marvel выбирают нового главного суперзлодея

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    14.07.2020, 04:48
Текст:   Козьма Лоханкин

Место главного антагониста в Киновселенной Marvel стало вакантным после поражения и гибели Таноса. Теперь её создатели размышляют о том, кто займёт его место.

В официальном Twitter студии опубликован ролик, в котором представители Marvel обсуждают кандидатов.

По мнению ведущих, главным антагонистом может стать кто-нибудь из представителей инопланетных рас - таких, как Скруллы или Крии (враждебные друг другу, кстати). Среди последних, в частности, фигурирует Ронан Обвинитель.

Фанаты откликнулись на вопрос о главном суперзлодее с другими предложениями: Доктор Дум, Галактус, Канг Завоеватель.

Расы пересекаются с комиксами о Фантастической четвёрке, которую Marvel давно намеревается перезапустить и интегрировать в большую Киновселенную, что стало возможным после сделки Disney и Fox. Ранее сообщалось, что перезапуском может заняться автор "Тихого места" Джон Красински.

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