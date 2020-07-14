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14.07.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Вместе с новым Bronco Ford показал его "младшего брата"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Одновременно с новым рамным Bronco концерн Ford Motor представил его "младшего брата" - компактный кроссовер с несущим кузовом Bronco Sport. Таким образом, Bronco отныне является внедорожным суббрендом Ford.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Кроссовер построен на базе Ford Kuga / Escape, но имеет совершенно новый оригинальный кузов. Экстерьер выполнен в брутальном стиле и отдельными решениями - например, тупоносым передком или циркульными колесными арками, которые перекликаются со "взрослым" "Бронко".

Длина, ширина, высота Bronco Sport составляют 4387, 2088 и 1783 мм соответственно, колесная база измеряется 2670 мм. По сравнению с агрегатным "донором" Kuga / Escape новинка на 198 мм короче, на 86 уже и на 147 мм выше. Колесная база у Bronco Sport на 41 мм короче.

Фото: Пресс-служба Ford.

В салоне - нарочито упрощенная архитектура передней панели и легко моющиеся материалы отделки. Здесь установлена медиасистема SYNC 3 с 8-дюйимовым дисплеем.

Фото: Пресс-служба Wey.
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Bronco Sport будут оснащать двумя бензиновыми турбомоторами из линейки Kuga / Escape - объемом 1,5 л (мощность - 181 л.с.) или 2,0 л (245 л.с.). Они сочетаются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В отличие от других кроссоверов, этот по умолчанию будет оснащаться системой полного привода. В топ-версиях его дополнят функцией блокировки дифференциала.

В США дилеры Ford уже принимают заказы на Bronco Sport, стартовая цена автомобиля составляет 28 155 долларов, "живые" продажи новинки стартуют в конце года.

Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford