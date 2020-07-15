Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

Между Пекином и Вашингтоном продолжает нарастать напряженность. В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.

Об этом говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА Новости. В дипведомстве отмечают, что намерены отстаивать национальные интересы Китая и не допустят иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Как признал ранее сам Трамп, утвержденный им лично закон позволяет Белому дому использовать новые механизмы для давления на граждан и ведомства КНР, "причастных к уничтожению свободы Гонконга". Республиканец также отверг возможность переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что ситуация в Гонконге и с коронавирусом - два основных направления, по которым Вашингтон ведет информационное наступление на Пекин. На Смоленской площади такое давление ранее называли недопустимым. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, американская администрация пытается разговаривать с китайской стороной на языке ультиматумов и односторонних требований.