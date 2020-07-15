На постаменте легендарная "катюша"

Курган Славы под Минском давно стал одним из знаковых мест Союзного государства. Именно здесь на днях раздался символический залп легендарной "катюши" - минута в минуту спустя 79 лет после того, как реальные реактивные снаряды впервые обрушила на врага под белорусским городом Орша батарея капитана Флерова.

Экспозиция оружия Великой Победы пополнилась еще одним раритетным образцом. Инициатором проекта стала Белорусская федерация профсоюзов. Она же профинансировала восстановление экспоната.

- Пришлось заново создавать установку реактивной артиллерии БМ-13, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" директор Дома профсоюзов Леонард Богушевич. - Искали чертежи, немногие сохранившиеся детали. Искали по всему Союзному государству. Так, направляющие для реактивных снарядов нашли в Ленинградской области...

Самое трудное было воссоздать трехосное шасси советского грузовика ЗиС-6. Их выпустили немного, а в 1941 году и вовсе прекратили производство.

Год назад здесь "взлетел" на пьедестал легендарный самолет-штурмовик Ил-2

Это очередное пополнение в экспозиции оружия Победы на Кургане Славы. Год назад "СОЮЗ" писал о том, как здесь "взлетел" на пьедестал легендарный самолет-штурмовик военной поры Ил-2.

Кстати

Одна из первых в мире установок залповой реактивной артиллерии БМ-13 принята на вооружение Красной армии буквально за день до начала Великой Отечественной войны. Гвардейские минометные части участвовали практически во всех важнейших сражениях с немецкими захватчиками вплоть до взятия Берлина. Всего выпустили около 10 тысяч установок.