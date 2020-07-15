Экспозиция оружия Великой Победы пополнилась еще одним раритетным образцом. Инициатором проекта стала Белорусская федерация профсоюзов. Она же профинансировала восстановление экспоната.
- Пришлось заново создавать установку реактивной артиллерии БМ-13, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" директор Дома профсоюзов Леонард Богушевич. - Искали чертежи, немногие сохранившиеся детали. Искали по всему Союзному государству. Так, направляющие для реактивных снарядов нашли в Ленинградской области...
Самое трудное было воссоздать трехосное шасси советского грузовика ЗиС-6. Их выпустили немного, а в 1941 году и вовсе прекратили производство.
Это очередное пополнение в экспозиции оружия Победы на Кургане Славы. Год назад "СОЮЗ" писал о том, как здесь "взлетел" на пьедестал легендарный самолет-штурмовик военной поры Ил-2.
Кстати
Одна из первых в мире установок залповой реактивной артиллерии БМ-13 принята на вооружение Красной армии буквально за день до начала Великой Отечественной войны. Гвардейские минометные части участвовали практически во всех важнейших сражениях с немецкими захватчиками вплоть до взятия Берлина. Всего выпустили около 10 тысяч установок.