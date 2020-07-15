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Оливер Стоун: Голливуд безумен, как чаепитие из "Алисы в Стране Чудес"

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    15.07.2020, 11:56
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Режиссёр Оливер Стоун, обладатель трёх премий "Оскар", вновь обрушился с критикой на Голливуд.

Фото: Дмитрий Сосновский/Алексей Петров/РГ
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В интервью The New York Times он с ехидством прокомментировал нынешнюю конъюнктуру, в соответствии с которой все сходят с ума по политкорректности.

"Сейчас в Голливуде нельзя снять фильм без консультанта по COVID, нельзя снять фильм без консультанта по чувствительности", - сетует автор "Дорз", "Взвода" и массы других классических картин. По мнению Стоуна, все теперь стали слишком нежными и чрезмерно восприимчивыми, а Киноакадемия, отвечающая за раздачу "Оскаров", постоянно меняет критерии, стараясь угнаться за модными тенденциями.

Поэтому снова вращаться в этих кругах Оливер не испытывает ни малейшего желания. "Такого безумия я не видел ещё никогда", - говорит он, сравнивая нынешнюю всеобщую увлечённость "толерантными" трендами с чаепитием из "Алисы в Стране Чудес".

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