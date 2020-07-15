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Оператор "Матрицы" Билл Поуп назвал работу с Вачовски пыткой

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    15.07.2020, 13:43
Текст:   Айгуль Бакирова

Оператор первых трёх частей "Матрицы" Билл Поуп принял участие в записи подкаста у Team Dickens, где не сдержал своих эмоций и обрушился с критикой на сестер Вачовски и Стэнли Кубрика, советовавшего снимать как можно больше дублей.

Фото: youtube.com/ Denis Major
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"Всё было хорошо в первый раз, но в следующие два всё было совсем иначе", - сказал Поуп. - Мы лишились свободы. Они сильно давили. Я чувствовал, что нужно двигаться в другом направлении. Было много трений и много личных конфликтов, и это проявилось на экране, честно говоря... Сёстры Вачовски прочли эту чертову книгу Стэнли Кубрика, в которой говорилось: "Актеры не будут играть естественно, пока вы их хорошенько не измотаете". Давайте вернемся в 90-е: я хочу откопать Стэнли Кубрика и убить его!"

По словам Поупа, Вачовски взяли на вооружение догму "чем больше дублей, тем лучше", что было сродни "пытке". Оператор "Матрицы" заявил, что ему пришлось высиживать по "90 дублей" при съемке отдельных эпизодов и выразил убеждение, что таким количеством дублей "нельзя ничего добиться".

"276 съемочных дней отупляют ум и душу, а это отупляет фильм", - считает актёр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Несмотря на жалобы, Поуп остался довольным работой, назвав фильмы "Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003) "великими произведениями искусства", похвалив Киану Ривза и Кэрри Энн Мосс за хорошую работу.

Сам Поуп не примет участия в съемках четвертой части франшизы, он уступил место Джону Толлу ("Легенда осени", "Храброе сердце").

Выход четвертой серии "Матрицы" запланирован на апрель 2022 года (в России - на конец марта).

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