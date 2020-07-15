Авен заявил, что хотел бы купить "кусочек "Спартака"

Предприниматель Петр Авен заявил, что хотел бы приобрести часть акций московского "Спартака".

Об этом он сообщил после матча "красно-белых" с "Ахматом" (3:0).

- Жива ли идея Леонида Федуна отдать "Спартак" болельщикам, не знаю. Но чуть-чуть "Спартака" я бы купил.

Петр Авен:

- Жива ли идея Леонида Федуна отдать "Спартак" болельщикам, не знаю. Но чуть-чуть "Спартака" я бы купил. pic.twitter.com/4PPdn58x67 — Артем Локалов (@lokalov) July 15, 2020

Говоря о проблемах в игре "Спартака", Авен посетовал:

- "Спартаком" трудно руководить без нецензурной лексики. Иностранные тренеры ею, к сожалению, не обладают. Из-за этого в какой-то момент "Спартак" психологически просел.

Петр Авен рассказал, в чем проблема "Спартака":

- "Спартаком" трудно руководить без нецензурной лексики. Иностранные тренеры ею, к сожалению, не обладают. Из-за этого в какой-то момент "Спартак" психологически просел. pic.twitter.com/ZGqfYyhWMj — Артем Локалов (@lokalov) July 15, 2020

Напомним, ранее Леонид Федун говорил о том, что передаст "Спартак" болельщикам в 2023 году.