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15.07.2020 04:15
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня в столичном регионе сохранится дождливая погода, спровоцированная вторжением арктического воздуха.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, днем снова будет идти дождь, местами сильный, гроза. Возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - плюс 19-21 градус.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В четверг все та же ненастная погода. На западе Московской области ночью возможен сильный дождь. Днем в Москве максимум +18 градусов, по области - плюс 14-19 градусов. А ночью всего 12-14 тепла. Это ниже нормы на 2-3 градуса.

В пятницу все еще прохладно - плюс 18-20 градусов в столице и 16-21 градус по области. Но дожди уже практически прекратятся.

Перемены к лучшему синоптики обещают в субботу. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха повысится до +23 градусов. В воскресенье можно рассчитывать на более существенное потепление - до 26 градусов. Осадков не ожидается. Как подчеркнула Людмила Паршина, в выходные на погоду в регионе будет влиять западный антициклон, воздух начнет быстро прогреваться.

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