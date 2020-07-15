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15.07.2020 02:10
Рубрика: Общество

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди. "Нет стационарности. Много волн тепла на европейской территории страны - жара, затем понижение температуры, потом снова жара. Солнце прогревает землю, и возникает конвекция (перенос воздушных масс по вертикали). В итоге, на столицу России обрушиваются ливни, шквалистый ветер и грозы", - говорит специалист.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Во вторник, 14 июля, непогода стала причиной падения более 20 деревьев в разных районах мегаполиса. Были повреждены около 10 машин. Также зафиксированы случаи обрыва проводов упавшими деревьями.

Как ранее писала "Российская газета", погода в Москве улучшится к выходным. Осадки прекратятся и потеплеет. В субботу воздух прогреется до +25 градусов.

"Летние месяцы по определению дождливые. Самый "мокрый" месяц - июль", - цитирует Вильфанда ТАСС. Но в этом году все иначе. Новый рекорд по количеству осадков в Москве был зафиксирован на метеостанции МГУ им. Ломоносова в июне.

Прошедший месяц в столице стал самым дождливым за последние 200 лет.

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