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15.07.2020 16:29
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчину будут судить за издевательство над девочкой

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Новокубанского района - он обвиняется в совершении изнасилования 9-летней девочки и покушении на ее убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Администрация Магаса
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Ранее, данное преступление вызвало большой общественный резонанс. Школьница из хутора Родниковского пропала около 17 часов 18 ноября 2019 года. Ее искали около суток родители, волонтеры, местные жители, правоохранители. Один из полицейских обнаружил ребенка… в яме общественного туалета, расположенного недалеко от местного Дома культуры.

По данным следствия, в тот день обвиняемый местный житель находился на детской площадке возле ДК в состоянии алкогольного опьянения. Встретив свою маленькую соседку, он начал высказывать ей претензии, а затем нагнал и нанес ей не менее шестидесяти ударов по голове и телу, от чего жертва потеряла сознание. После этого обвиняемый перенес ребенка за уличный туалет, где изнасиловал. Полагая, что школьница скончалась, злоумышленник бросил тело с вещами в выгребную яму туалета и засыпал сверху ветками.

С заявлением об исчезновении ребенка в полицию обратилась бабушка. После обнаружения девочку сразу доставили в больницу с сильным переохлаждением, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

"На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать до сегодняшнего дня, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Также по инициативе следственного управления региона мать девочки была лишена родительских прав и привлечена к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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