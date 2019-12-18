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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержали напавшего на девочку, сброшенную в выгребную яму

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и покушении на убийство девятилетней девочки на хуторе Родниковском Новокубанского района Краснодарского края, которую нашли в выгребной яме. Об этом на встрече с журналистами рассказал прокурор региона Сергей Табельский.

Как ранее уже писала "РГ", девочка пропала 18 ноября. Около 17 часов вечера она ушла гулять на улицу и домой не вернулась. Школьницу искали родители, волонтеры, жители села. Спустя сутки ребенка с сильным переохлаждением обнаружили в выгребной яме общественного туалета недалеко от местного Дома культуры. Ее доставили в больницу, где она попала в реанимацию и впала в кому. По факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"В ходе расследования уголовного дела задержан 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков, - пояснил Сергей Табельский. - Девочка выписана из больницы по выздоровлению. По данному факту возбуждены уголовные дела статьям "Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием" и "Изнасилование".

Прокурор Краснодарского края отметил, что пострадавшая девочка проживает в неполной семье со своей матерью, ее сожителем и старшей сестрой. В 2014 году суд лишил мать этой девочки родительских прав на другого ребенка - 13-летнюю дочь. В итоге девочку воспитывала бабушка.

По словам прокурора края, семья с 2015 по 2016 год состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних. Родители злоупотребляли распитием алкоголя, не занимались воспитанием и содержанием детей. Мать и ее сожитель официально нигде не работают, семья перебивается на случайные заработки.

По данным прокуратуры, семью уже сняли с профилактического учета, а в 2016-2019 годах ее неоднократно посещали сотрудники социальных служб, полиции и школы. Однако акты обследования после проверок часто составлялись формально, в них не указывались существующие в семье проблемы.

"По инициативе прокуратуры в отношении матери потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Также решается вопрос о лишении ее родительских прав на обеих дочерей", - констатировал прокурор края Сергей Табельский.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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