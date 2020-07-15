В Адыгее убийцу школьницы приговорили к пожизненному сроку

В Адыгее жителя Майкопа приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Сегодня Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Майкопа. Он признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Как писала "РГ", утром 24 мая прошлого года девушка вышла за ворота лицея № 34 в Майкопе и бесследно пропала. Позже ее нашли мертвой и задержали убийцу.

В суде установлено, что днем того же числа в безлюдном месте на берегу реки Белая местный житель напал на 16-летнюю школьницу, чтобы ее изнасиловать. Опасаясь сурового наказания, он задушил девушку и похитил ее имущество. Поиски школьницы продолжались более пяти месяцев.