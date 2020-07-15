На Урале вынесли приговор полицейским, изнасиловавшим девушку в авто

Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил сегодня приговор троим бывшим уже на данный момент полицейским, которые обвинялись в изнасиловании девушки. Двое бывших стражей порядка приговорены к шести годам колонии общего режима, один - к шести с половиной годам. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, по данным Следственного комитета Свердловской области, в ночь на 18 августа 2019 года обвиняемые, которые тогда являлись сотрудниками полиции, находясь в служебном авто в районе гаражей на улице Чайковского надругались над девушкой.

Задержали их силами управления собственной безопасности областного МВД.

"По итогам служебной проверки строгое наказание понесли 17 полицейских. Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы, еще три должностных лица понижены в должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии: это одна из самых суровых мер в системе МВД, за которой следует увольнение", - отметил пресс-секретарь МВД Среднего Урала Валерий Горелых.