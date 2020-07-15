Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании

Совет Федерации РФ одобрил два закона, расширяющие участие граждан в формировании бюджетов на муниципальном уровне.

Первый закон позволяет гражданам определять, на что в первую очередь потратить средства местного бюджета. Они смогут участвовать в разработке проектов, направленных на решение важных местных проблем. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию и выполняться под контролем общественности.

А второй закон вносит изменения в Бюджетный кодек. Министерство финансов наделяется полномочиями по разработке методики работы с инициативными проектами в доступной для граждан форме.

Как заявил председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, принятие закона о "народном" бюджетировании позволит установить гарантии реальной вовлеченности граждан в обустройство комфортной среды для жизни.

Ранее Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов, а также одобрил закон об электронном документообороте для tax free.